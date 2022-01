Grande entrevue Marc Parent, PDG de CAE

La crise comme occasion de croissance

Durement frappé par l’arrêt presque complet des activités de l’aviation civile peu après l’éclatement de la pandémie de coronavirus, en mars 2020, CAE, fabricant de simulateurs de vol et spécialiste de la formation des pilotes, a réussi à reprendre le dessus dès le trimestre suivant. Après avoir amassé plus de 1,5 milliard en capitaux aux Bourses de Toronto et de New York, CAE a réalisé pas moins de neuf acquisitions au cours des deux dernières années. « On avait le choix d’attendre ou d’agir, on a décidé d’agir », affirme son PDG, Marc Parent.