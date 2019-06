Yoshua Bengio : intelligence profonde

Ce fut ensuite McGill pour des études en génie informatique, une maîtrise, un doctorat, tout à McGill, puis un postdoc au Massachusetts Institute of Technology, avant de revenir enseigner à l'Université de Montréal et de fonder, par la suite, Mila, institut québécois d'intelligence artificielle.

Pour le moment, même le plus intelligent des ordinateurs, même celui qui a battu l'humain au jeu de go, a à peine la même intelligence qu'une grenouille ou un chat à qui l'on aurait passé sa vie à apprendre une seule chose, explique-t-il. Ce que la recherche permet, actuellement, c'est d'amener l'ordinateur à construire sa propre intuition, basée sur l'expérience. On s'inspire de processus de notre cerveau, parfois difficiles à verbaliser tant ils sont complexes et vastes, mais on demeure néanmoins dans la reproduction de toutes petites parties de tout ce que notre tête peut accomplir.

Chez les Bengio, l'éducation a toujours été valorisée. Le père était « un amoureux de la science ». Le frère de Yoshua est aussi un grand chercheur en informatique, en intelligence artificielle, et travaille pour Google. Ensemble, ils ont signé nombre d'articles, souligne Yoshua.

Et, aujourd'hui, le fils du chercheur fait aussi son doctorat dans ce domaine, à McGill.

Difficile de parler d'un seul sujet avec le professeur Bengio. On va de l'utilisation de l'intelligence artificielle en politique à la surabondance d'informations dans nos cerveaux - l'humain est fait pour gérer une vie avec 200 personnes dans sa tribu, pas 1000 ! -, en passant par la place des femmes en informatique, qui s'est réduite depuis 15 ans, déplore-t-il.

On parle de changements climatiques, de l'assainissement de la démocratie, de l'absence de débats publics rationnels et de la foule de possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans tous ces champs.

Le professeur croit profondément dans le maillage entre la recherche et les entreprises afin que les deux camps s'entraident et se fassent avancer mutuellement.

Prévoir la transition

On parle, évidemment, beaucoup de l'avenir, des gens qui perdront leur emploi et qui devront être recyclés, reformés, revalorisés. Que ce soit les employés de bureau ou les conducteurs. Partout là où l'intelligence artificielle pourra prendre le relais, elle mettra en danger un éventail d'emplois. L'informatisation et la robotisation sont déjà implantées.

C'est pour cela, dit-il, qu'il faut absolument avoir une perspective d'affaires, une recherche de revenus pour financer les conséquences sociales de ces transformations.

Il faut se donner les moyens, collectivement, d'aider la transition pour qu'elle inclue tout le monde et n'entraîne pas de grave pauvreté.

« L'automatisation peut apporter la misère humaine, admet le chercheur. Il faudra adapter le filet social. » Il faut que la richesse créée par l'avancement de la technologie et de la science puisse aider ceux qui souffrent de ces changements.

Yoshua Bengio pense constamment à l'avenir avec ces technologies et apprécie la série télé Black Mirror, diffusée sur Netflix, dans laquelle les trames narratives montrent des répercussions potentielles des technologies sur nos vies, comme un robot qui devient fou et les réseaux sociaux qui ruinent encore davantage les vies qu'ils ne le font déjà.

« C'est une bonne série, dit-il. Une bonne façon de nous faire réfléchir. »

Yoshua Bengio en quelques choix

Un film :

2001, l'odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick

Un livre :

Tous les livres de Yuval Noah Harari sur l'histoire de l'humanité

Un personnage historique :

Le philosophe Bertrand Russell. Baruch Spinoza également, autre philosophe, inventeur de la démocratie moderne.

Un personnage contemporain :

Greta Thunberg, adolescente suédoise qui milite pour la lutte contre les changements climatiques

Une phrase :

« Ce serait juste un mot : comprendre. C'est ce qui m'anime, me motive. »

Une cause :

La justice sociale, les enjeux climatiques. « On joue aux apprentis sorciers avec la planète, et ce sont les plus mal lotis qui souffriront le plus. »