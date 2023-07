(Val-Brillant) Une collision frontale entre deux véhicules a fait cinq blessés, dont trois enfants qui sont dans un état critique, dimanche après-midi, à Val-Brillant, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu vers 14 h 30 sur la route 132 près de la rue des Cèdres.

La collision de type face-à-face implique une berline dans laquelle prenaient place deux enfants et un conducteur, ainsi qu’une minifourgonnette, où il y avait à bord un enfant et un adulte.

« Le conducteur d’un des deux véhicules, une berline, aurait dévié de sa voie et serait entré en collision avec un autre véhicule, une minifourgonnette », a indiqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les trois enfants en bas âge ont été grièvement blessés et on craint pour leur vie. Deux d’entre eux ont été transportés par avion dans un centre hospitalier de la région de Montréal, a précisé Mme Savoie.

Les deux conducteurs ont subi des blessures, mais qui ne mettent pas leur vie en danger.

Un spécialiste de la reconstitution des collisions s’est rendu sur les lieux pour établir les causes et circonstances de cet accident.

Un tronçon de la route 132 est fermé à la circulation et un détour a été mis en place.