La fillette poignardée dans l'est de Montréal succombe à ses blessures

Une jeune fille de 6 ans est décédée, jeudi, après avoir été poignardée dans un logement de la rue Desautels, tout près de l’angle de la rue Hochelaga. Plusieurs effectifs policiers, ainsi qu’un poste de commandement, ont été déployés dans le secteur. Une enquête a été ouverte.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il s’agit du 11e homicide à être survenu sur notre territoire. Nous avons eu confirmation que la fillette était malheureusement décédée des suites de ses blessures », a confirmé le porte-parole du SPVM, Raphaël Bergeron, en début d'après-midi.

L'appel initial au 911 avait été fait vers 3 h, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour des « cris entendus » dans le voisinage. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé la fillette à l'intérieur du logement. Elle avait été poignardée et avait subi des blessures importantes. Des équipes paramédicales l'ont donc transportée d'urgence en centre hospitalier, où son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Sa mère, âgée de 36 ans, se trouvait à l'extérieur du bâtiment à l'arrivée des policiers. Elle a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures mineures. Jusqu'ici, la police considère la femme comme un «témoin important», et non un suspect, étant donné que les enquêteurs ne l'ont pas encore rencontrée. Aucune accusation n’a donc été déposée pour l’instant. « Le tout pourrait changer » au fur et à mesure que l'enquête progresse, a toutefois précisé M. Bergeron.

Rappelons que les premiers agents arrivés sur les lieux avaient interpellé la femme, « mais celle-ci n’était pas dans un état d’esprit pour s’entretenir avec les enquêteurs», selon le SPVM. L'objectif prioritaire, aujourd'hui, serait de « déterminer son implication précise » dans cette affaire.

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE Un important périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur pour laisser les enquêteurs travailler.

Pour laisser les policiers travailler, un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. Les enquêteurs sont entrés à l’intérieur de l'appartement en fin d'avant-midi pour effectuer une scène de crime et valider certains éléments. « Plusieurs personnes qui auraient pu entendre ou voir des choses ont été rencontrées. D'autres vont l’être si elles se manifestent », a dit M. Bergeron.

La rue Desautels demeurera fermée pour une bonne partie de la journée, entre Hochelaga et Pierre-de-Coubertin. La police de Montréal demande aux citoyens d’éviter le secteur, autant que possible.

Des voisins consternés

Consternés par la scène, plusieurs voisins se rassemblaient autour des lignes policières, en matinée, pour tenter d’en savoir plus. L’un deux, prénommé Pierre, affirme avoir entendu des bruits inhabituels pendant la nuit. « Je m’apprêtais à m’endormir quand j’ai entendu des enfants se disputer dans la rue. L’un deux a crié "sauvez-moi", mais ça me semblait être dans ma bâtisse. J’ai pensé faire le 911 », explique-t-il.

Pour moi, c’était très inhabituel. Dans ce coin-là, c’est très calme normalement. Mais cette nuit, c’était vraiment agité. Pierre, un voisin habitant sur la rue Desautels

Le résidant, qui soutient qu’il pourrait y avoir un lien entre cette dispute et l’incident, affirme avoir raconté sa version des faits aux enquêteurs, qui ont pris sa déposition. « Je n’ai rien vu, mais j’ai tenu à leur dire ce que j’ai entendu », relate-t-il.

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE Un voisin affirme avoir entendu des bruits inhabituels pendant la nuit.

Une autre voisine a aussi soutenu avoir entendu les cris d'une femme pendant la nuit. De sa fenêtre, elle dit avoir vu un policier sortir de l’appartement avant de s’asseoir sur les marches, sous le choc. Comme le protocole le prévoit, de l’aide psychologique sera offerte aux agents qui ont découvert la scène, s’ils le désirent.