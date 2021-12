La Guignolée des médias a jusqu’à présent récolté 3,8 millions lors de sa collecte de fonds du temps des Fêtes, un « résultat inespéré ».

La Presse Canadienne

Les dons d’argent et de denrées aideront « une centaine d’organismes d’aide alimentaire et des milliers de familles de partout au Québec », s’est réjouie la Guignolée jeudi dans un communiqué de presse.

Le record de 4 millions de 2020 reste pour l’instant imbattu, mais la cueillette n’est pas encore terminée, et les Québécois auront jusqu’au 31 décembre ― vendredi ― pour contribuer.

« Une fois de plus, les Québécois ont démontré une grande générosité et une solidarité remarquable. Les médias remercient la population du fond du cœur », a déclaré l’organisme, qui a aussi tenu à remercier ses partenaires d’avoir rendu l’évènement possible.

Sur la guignolée

Depuis 2001, la Guignolée des médias collecte des denrées et de l’argent durant le temps des Fêtes, afin de soutenir des comptoirs d’aide alimentaire locaux.

Parmi les participants, on compte Radio-Canada, Télé-Québec, RDS, TVA et le Journal de Montréal, en plus de chaînes de radio comme 96,9 CKOI, Énergie et Rythme 105,7.

Des boîtes pour déposer des dons ont été placées dans plusieurs pharmacies Jean Coutu et supermarchés Provigo et Maxi de la province. Il est aussi possible de donner de l’argent en ligne, ou en textant NOEL au 20 222 pour un don de 10 $.

L’actrice Geneviève Schmidt, le magicien Luc Langevin et la drag queen Rita Baga ont été de la partie cette année, en jouant dans des publicités qui « ont été vues plus de 191 000 fois » sur les réseaux sociaux.

Les autres porte-paroles qui ont mis la main à la pâte sont les comédiens Sophie Cadieux, Salomé Corbo et Félix-Antoine Tremblay, les humoristes Mario Jean et Matthieu Pepper et les animateurs Josée Lavigueur, Pascal Morrissette et Anne-Marie Withenshaw.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.