La présidente-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau, quittera ses fonctions en décembre.

Véronique Lauzon

La Presse

Après 19 ans à la tête de l’organisation qui a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo, Suzanne Lareau a choisi de tirer sa révérence en décembre. « Le changement de direction à Vélo Québec saura donner un nouveau souffle à notre mouvement. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que le vélo soit adopté comme moyen de transport au quotidien, le potentiel de croissance est immense et les défis environnementaux et de santé publique justifient plus que jamais la place du vélo dans la mobilité des villes », mentionne Mme Lareau dans le communiqué de presse.

La présidente du Conseil d’administration, Hélène Messier, dit pour sa part que sous la gouverne de Suzanne Lareau, « Vélo Québec – et la cause du vélo-a connu un essor remarquable partout au Québec ».

Vélo Québec a été fondé en 1967.