 Félix Auger-Aliassime contraint à l'abandon contre Denis Shapovalov 

Auger-Aliassime a demandé la présence du soigneur avec le match à un set partout et 2-0 en faveur de Shapovalov dans la troisième manche. Il a indiqué au soigneur que son coeur battait très rapidement.

Après ce temps d'arrêt médical, au cours duquel on a aspergé Auger-Aliassime d'eau, il a repris le jeu, ne démontrant toutefois plus la hargne qu'il avait affichée au cours des deux premières manches. Il s'est retiré avec Shapovalov en avance 7-5, 5-7, 4-1.

Auger-Aliassime, à sa première participation au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, s'est d'abord adressé aux gens réunis dans sa loge, dont son père, Sam Aliassime, avant de s'effondrer en pleurs. Son adversaire et ami l'a rejoint et l'a longuement enlacé sur le court, sous les applaudissements de la foule.

Après avoir regagné sa chaise, Auger-Aliassime a de nouveau reçu la visite du soigneur, tandis que Shapovalov avait pris place à ses côtés.

Les deux adolescents ont eu du mal au service pendant ce match. Shapovalov a réussi quatre as, mais neuf doubles fautes et n'a placé que 55 pour cent de ses premières balles en jeu. Auger-Aliassime a quant à lui frappé trois as, commis neuf doubles fautes et placé que 53 pour cent de ses premiers services.

Shapovalov a réussi 25 coups gagnants, mais également 48 fautes directes, contre les 10 coups gagnants et 45 fautes directes de son adversaire.

Shapovalov, 28e tête de série, accède ainsi au deuxième tour, où il affrontera Andreas Seppi. L'Italien a battu l'Américain Sam Querrey 6-7 (6), 6-4, 6-2, 2-1.