 Fed Cup : Eugenie Bouchard aide le Canada à l'emporter 

Même si on ne peut pas affirmer qu'Eugenie Bouchard a retrouvé ses airs d'antan, on peut certainement dire que son passage à la Fed Cup fut un pari réussi pour l'athlète de 24 ans.

Disons que Bouchard avait connu un parcours bien différent qu'il y a trois ans, alors qu'elle avait perdu ses deux matchs de simple contre les Roumaines.

Cette fois, pas question de repartir bredouille.

Malgré les blessures subies par Françoise Abanda et Bianca Andreescu lors de la première journée de compétition, Bouchard a été en mesure de tenir la pression pour permettre au Canada de niveler la marque 1-1 lors de son premier match.

Elle est par la suite revenue en force dimanche, offrant tout un spectacle aux 1483 partisans réunis au stade IGA. Tirant de l'arrière au set initial, Bouchard a une fois de plus démontré du caractère et de la persévérance face à une adversaire plutôt coriace, notamment en repoussant quatre balles de bris lors du cinquième jeu au troisième set.

«C'est important pour moi de gagner un match 7-6 au troisième set, a-t-elle souligné. Un match vraiment difficile physiquement et mentalement, ça donne confiance. Je suis très fière de la façon dont je me suis battue aujourd'hui et je veux que ça me donne de la confiance pour le futur.»

Il est difficile de dire si l'expérience de ce week-end s'avérera salvatrice pour Bouchard, mais une chose est certaine: l'athlète de Westmount demeure confiante et croit en ses chances d'un jour redevenir l'une des meilleures joueuses du circuit féminin.

«J'ai confiance que je peux revenir», a affirmé Bouchard, sans hésitation.

Le capitaine de l'équipe canadienne, Sylvain Bruneau, croit également au potentiel de Bouchard et n'a pas de doute sur son apport à la formation canadienne durant le tournoi.

«Je pense que le fait d'avoir des expériences positives et d'avoir des bonnes sensations sur le terrain, elle me disait qu'elle se sentait super bien, qu'elle se sentait au combat et je pense que c'est ce dont elle a besoin, a admis Bruneau. J'étais vraiment content de l'entendre dire ça, elle me disait ça même lorsqu'elle était menée.

«Je crois énormément en Eugenie (Bouchard), lorsqu'elle rencontre des difficultés, je continue de croire en elle. Je pense qu'avec sa persévérance et en faisant les choses comme il le faut, que le vent va tourner éventuellement.»

Le prochain défi de Bouchard se tiendra au Maroc, alors qu'elle participera au tournoi disputé à Rabat.