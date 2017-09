Williams-Stephens, séduisant choc de générations

Malgré l'absence de sa reine, Serena Williams, le tennis féminin américain a le sourire à l'US Open et s'est offert mardi une demi-finale en forme de choc de générations entre l'inusable Venus Williams et l'inattendue Sloane Stephens.

L'aînée des soeurs Williams réalise l'une des plus belles saisons de sa longue carrière: elle disputera sa troisième demi-finale en Grand Chelem de l'année, après l'Open d'Australie et Wimbledon, la 23e depuis ses débuts sur le circuit en 1997.

Plus impressionnant encore, elle est devenue, à 37 ans et 85 jours, la joueuse la plus âgée à se hisser dans le dernier carré d'un tournoi majeur depuis Martina Navratilova (37 ans et 258 jours) lorsqu'elle avait disputé les demi-finales de Wimbledon en 1994.

La N.9 mondiale a décroché sa qualification au terme d'un quart de finale spectaculaire et accroché face à la Tchèque Petra Kvitova 6-3, 3-6, 7-6 (7/2).

Elle aurait pu abréger cette rencontre si elle avait converti ses innombrables balles de bris (11), mais la double lauréate de l'US Open (2000, 2001) n'a pris que trois fois le service de son adversaire et a bien failli se faire surprendre.

Car Kvitova l'a bousculée jusqu'au bout, avant de craquer dans le jeu décisif et d'abdiquer après deux heures et 37 minutes de jeu.