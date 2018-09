 Brexit: Barnier juge «réaliste» d'arriver à un accord d'ici «six à huit semaines» 

« Je pense que, si nous sommes réalistes, nous sommes capables de parvenir à un accord sur la première étape de ces négociations, à savoir le traité sur le Brexit, dans les six ou huit semaines », a affirmé M. Barnier au cours d'une conférence en Slovénie, le Bled Strategic Forum 2018.



« Le Royaume-Uni a décidé de partir en mars de l'année prochaine », le 29 mars, a-t-il rappelé.



« En tenant compte du processus de ratification, de la Chambre des communes d'une part, du Parlement européen et du Conseil (les États membres, NDLR) d'autre part, nous devons parvenir à un accord avant début novembre. Je pense que c'est possible », a ajouté le Français.



Les négociateurs ambitionnaient à l'origine de s'entendre sur un accord de retrait avant un sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'UE prévu le 18 octobre à Bruxelles, soit dans un peu moins de six semaines.



Cela paraît désormais peu probable, et beaucoup à Bruxelles s'attendent à un sommet extraordinaire au mois de novembre.



La principale question en suspens entre l'UE et le Royaume-Uni reste celle de la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande, membre de l'UE, dont personne ne souhaite le retour.



Le Brexit sera au menu des dirigeants européens lors d'un sommet informel le 20 septembre à Salzbourg (Autriche).