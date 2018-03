Trump ne parviendra pas à diviser l'Europe, assure un ministre allemand

L'Union européenne est «une union douanière et agit de manière collective. Diviser l'Europe ne peut être dans l'intérêt du gouvernement américain, et il n'y parviendra pas», a déclaré M. Altmaier au quotidien économique allemand Handelsblatt avant de se rendre à Washington.

Le ministre doit rencontrer jusqu'à mardi des représentants du gouvernement américain pour discuter des taxes de 25% sur les importations d'acier aux États-Unis et de 10% sur celles d'aluminium annoncées par Donald Trump.

Selon le président américain, ces mesures choc répondent «à des pratiques commerciales déloyales».

Pour sa part, l'Union européenne s'est engagée à riposter en préparant des contre-mesures au cas où Donald Trump persisterait dans ses intentions.

La plus immédiate, applicable en trois mois, consisterait à taxer lourdement, en guise de rétorsion, certains produits américains emblématiques, comme le whisky ou les motos de grosse cylindrée.

«Ce sont les entreprises et les consommateurs qui, de part et d'autre, vont payer l'addition si les États-Unis et l'Europe se lancent dans une guerre commerciale,» a souligné M. Altmaier.

Tandis que des pays comme la Chine, accusée d'inonder les marchés mondiaux avec son acier bon marché, «rira en regardant le spectacle», a-t-il ajouté.

M. Altmaier a reconnu que «le libre-échange mondial n'est certainement pas encore parfait», mais estimé que si le gouvernement américain n'est pas satisfait, «nous devons en discuter plutôt que d'agir unilatéralement».