Les Britanniques dînent en 21 minutes en moyenne

En 21 minutes, dans le salon, et devant un écran: c'est ainsi, en moyenne, que les Britanniques prennent leur dîner, selon un sondage publié samedi sur l'évolution des pratiques alimentaires au Royaume-Uni.

Selon l'étude, plus de la moitié (57%) des familles ne se réunissent pas pour dîner tous les soirs. Pour celles qui le font, la solution privilégiée est de manger dans le canapé (34%). Elles sont 20% à manger dans la cuisine, et 18% à s'installer à table. Un cinquième des ménages britanniques ne dispose d'ailleurs plus de table dédiée aux repas.

Le manque de disponibilité et les disputes sont les raisons les plus citées pour expliquer les difficultés à se réunir pour le repas du soir. Ainsi, dîner seul est une réalité courante pour un Britannique sur cinq; elle est quotidienne pour 14% d'entre eux.

Plus de la moitié des familles (55%) prennent leur repas devant la télévision, un ordinateur ou avec un téléphone portable à la main.

Seulement 2% des Britanniques préparent un repas avec trois plats.

Néanmoins, près de la moitié des Britanniques (49%) estiment qu'un repas en famille est le meilleur moyen de passer du temps ensemble, et 47% d'entre eux aimeraient pouvoir le faire plus souvent.

«Les familles continuent de reconnaitre l'importance social de partager des repas, et identifient ces moments comme l'activité qui apporte le plus de bonheur et de convivialité», a estimé Patrick Alexander, chercheur au Centre de recherche des problématiques sociales (SIRC).

«Mais partager un repas est une pratique en pleine évolution. La présence d'un écran dans ces moments là, par exemple, est devenue monnaie courante pour la grande majorité des familles», analyse-t-il.

«Mais contrairement à la perception habituellement négative de l'impact du numérique sur la vie de famille, un dîner derrière un écran peut offrir de nouvelles opportunités d'interactions», juge-t-il.

Le sondage a été réalisé par l'institut Opinion Matters auprès de 2164 adultes au Royaume-Uni entre le 5 et le 10 janvier.