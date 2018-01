1400 migrants secourus en Méditerranée, 2 morts

Des sauveteurs espagnols ont précisé être venus en aide à un bateau surchargé transportant environ 400 personnes, dans des conditions extrêmement dangereuses, et qu'un des corps était celui d'un enfant.

Des bateaux appartenant aux gardes-côtes, à la police financière, à la mission Sophia de l'UE de lutte contre les trafics en mer et à l'ONG espagnole Proactiva ont mené 11 opérations de sauvetage distinctes pour porter secours aux passagers de sept canots, trois petits bateaux en bois et un plus grand, ont précisé les sauveteurs.

Proactiva a indiqué que parmi les personnes secourues, qui avaient «frôlé la mort», se trouvaient 175 femmes et 75 enfants.

«Une vision insupportable. Un enfant mort, et il pourrait y en avoir beaucoup plus. Encore plus de corps innocents pour le bilan mortel honteux», a écrit cette ONG sur Twitter en espagnol.

Le ministère italien de l'Intérieur a indiqué que près de 1000 personnes secourues avaient été transportées en Italie depuis le début de l'année, soit 60% de moins que pendant la même période de l'année précédente.

L'Italie, soutenue par l'UE, a conclu l'été dernier un accord avec les forces libyennes, visant à empêcher les migrants de prendre la mer vers l'Europe.

Selon des chiffres diffusés par l'agence pour les réfugiés de l'ONU, 173 personnes ont trouvé la mort en tentant la traversée depuis l'Afrique du Nord depuis début 2018.