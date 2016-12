L'Italie se questionne sur la présence d'Anis Amri près de Milan

Catherine MARCIANO, Franck IOVENESESTO

Agence France-Presse

SAN GIOVANNI

Passée la fierté d'avoir mis fin à la cavale de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, l'Italie se demandait samedi ce qu'était venu faire l'homme le plus recherché d'Europe dans la banlieue nord de Milan. De toute évidence, on n'arrive pas par hasard à Sesto San Giovanni, cette ancienne commune ouvrière perdue et sans âme de 80 000 habitants où Anis Amri a été tué après avoir ouvert le feu sur deux policiers lors d'un banal contrôle d'identité.