L'Ukraine vote une loi qualifiant d'«occupation russe» la guerre dans l'Est

Le parlement ukrainien a voté jeudi une loi qualifiant d'«occupation temporaire russe» le conflit armé en cours depuis quatre ans dans l'Est du pays, provoquant la colère des séparatistes prorusses.

La loi, approuvée par 280 députés ukrainiens, dénonce une «agression armée russe» et qualifie de «territoires temporairement occupés» les républiques populaires autoproclamées de Donetsk (DNR) et de Lougansk (LNR) dans l'est de l'Ukraine.

Voté moins d'un mois après la décision de Washington d'autoriser la livraison des armes létales à l'Ukraine, le texte prévoit également que l'armée ukrainienne soit désormais officiellement chargée de cette campagne militaire, prenant le relais des services de sécurité ukrainiens qui en étaient responsables jusqu'ici.

La Russie a accusé jeudi les autorités ukrainiennes de se préparer à «une nouvelle guerre», après le vote en Ukraine d'une loi qualifiant d'«occupation temporaire russe» le conflit armé en cours depuis quatre ans dans l'Est du pays.

Avec l'adoption de cette loi, le président ukrainien Petro Porochenko «se dote de pouvoirs illimités proches de ceux d'un dictateur pour réprimer toute contestation», a estimé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«On ne peut pas appeler ça autrement que des préparatifs pour une nouvelle guerre», souligne le communiqué, en mettant en garde contre une «escalade dangereuse» de la situation en Ukraine et des «conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité dans le monde».

«Kiev enterre ainsi les accords de Minsk et tous les mécanismes dont on dispose pour chercher des solutions mutuellement acceptables en vue de régler la crise ukrainienne», accuse la diplomatie russe.

Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles prorusses de l'Est ukrainien, ce que Moscou dément avec véhémence.

Le conflit, qui a éclaté après la destitution du président prorusse Viktor Ianoukovitch à l'issue d'un mouvement de contestation pro-européenne à Kiev et l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, a fait plus de 10 000 morts depuis avril 2014.

Des heurts entre l'armée ukrainienne et les séparatistes se produisent régulièrement dans l'Est de l'Ukraine malgré la signature des accords de paix de Minsk en 2015 avec la médiation de la Russie, de la France et de l'Allemagne.

Les trêves annoncées régulièrement sont presque aussitôt violées, les deux parties s'en rejetant mutuellement la responsabilité.

«Nous allons continuer de paver la voie pour la réintégration des territoires ukrainiens occupés», s'est réjoui sur Twitter Twitter le président ukrainien Petro Porochenko après l'adoption de la loi.

Pour leur part, les rebelles ukrainiens et la Russie ont violemment critiqué ce document.

Cette loi «contredit tous les accords de Minsk (...) et permettra de laisser les mains libres à la clique militaire ukrainienne», a déclaré à la presse le dirigeant de la DNR, Alexandre Zakhartchenko.

«Le parlement ukrainien (...) a pratiquement mis une croix sur les accords de Minsk en votant cette loi répugnante», a dénoncé Konstantin Kossatchev, président du comité pour les Affaires étrangères au Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe.