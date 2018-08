Israël affirme avoir tué sept «terroristes» dans un raid en Syrie

Ce rare incident intervient au moment où les forces du président syrien Bachar al-Assad sont sur le point de reprendre le contrôle total du sud syrien après des semaines d'une offensive visant à en chasser rebelles et jihadistes.

Les avancées du régime de Damas présentent des avantages pour Israël, a affirmé jeudi le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman.

«De notre point de vue, la situation revient à celle qui prévalait avant la guerre civile (en 2011), à savoir qu'il y a clairement à qui s'adresser, il y a quelqu'un qui est responsable et il y a un pouvoir central», a affirmé M. Lieberman.

Mercredi soir, l'armée israélienne avait mené un raid aérien contre sept hommes armés venant de la partie du Golan restée sous le contrôle de Damas.

Ils ont été repérés alors qu'ils avaient franchi la ligne de cessez-le-feu et se trouvaient à quelques centaines de mètres de la partie du Golan occupée par Israël, a précisé aux journalistes le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus.

Israël s'est emparé en 1967 de la majeure partie du plateau syrien du Golan, qu'il a annexée en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Selon le porte-parole de l'armée, il n'y a eu aucune coordination entre les armées israélienne et syrienne avant la frappe.

«Un avion israélien a attaqué ces sept suspects à l'aide de missiles. Aujourd'hui (jeudi), lors de recherches sur place, des soldats israéliens ont retrouvé sept corps, cinq fusils d'assaut AK-47, des ceintures d'explosifs, et ce qui paraît être des grenades», a-t-il ajouté.

Selon les premières indications, ces hommes étaient membres de l'EI et projetaient de s'infiltrer en Israël pour y commettre des attentats, a indiqué la même source.

«Mission terroriste»

«S'ils avaient pu continuer, ils seraient arrivés à la clôture de sécurité israélienne. Ils ne semblaient pas être en fuite ou à la recherche d'un refuge», a également déclaré M. Conricus, précisant que ces personnes étaient en «mission terroriste».

La Jordanie a également annoncé jeudi avoir tué un nombre indéterminé de djihadistes de l'EI qui tentaient de s'approcher de sa frontière nord avec la Syrie.

Selon l'armée jordanienne, ces djihadistes ont été tués mardi alors que des affrontements violents avaient lieu côté syrien entre les forces du régime et des membres de l'EI, dans la région du bassin de Yarmouk, dans la province de Deraa.

La région du bassin de Yarmouk est proche de la frontière jordanienne et de la partie du plateau du Golan annexée par Israël.

Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël, qui affirme s'employer à rester à l'écart du conflit, a mené plusieurs frappes contre le régime de Bachar al-Assad ou ses alliés, le Hezbollah libanais et l'Iran, mais les raids contre des groupes djihadistes sont beaucoup plus rares.

Le seul incident similaire date de novembre 2016, quand l'armée israélienne avait indiqué avoir visé des membres de «la Brigade des martyrs de Yarmouk» - un groupe ayant prêté allégeance à l'EI - en réaction à des tirs sur des soldats israéliens dans la partie du plateau du Golan annexée par Israël.

Mais depuis quelques semaines, l'armée israélienne est en alerte à la suite de l'offensive déclenchée le 19 juin par le régime de Damas et ses alliés dans le sud de la Syrie. Les forces gouvernementales ont déjà repris plus de 90% des provinces de Deraa et de Qouneitra, dans le sud-ouest, qui comprend le plateau du Golan, dont la majeure partie est annexée et occupée par Israël.

Pour sa part, la Russie - alliée de Damas - va déployer sur ce plateau «huit postes d'observation de la police militaire», a affirmé jeudi un haut responsable de l'état-major, le général Sergueï Roudskoï, lors d'un briefing à Moscou.

La veille, le président syrien avait assuré à ses troupes qu'elles étaient sur le point de remporter la guerre. Plus de sept ans après le début du conflit, les forces de Bachar al-Assad ont réussi à reprendre aux rebelles et aux djihadistes des régions entières, contrôlant désormais près des deux tiers du territoire.