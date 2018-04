Attaque chimique présumée en Syrie: Trump fait planer la menace militaire

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Les États-Unis ont fait planer lundi la menace d'une action militaire imminente pour faire «payer» Bachar al-Assad et ses alliés après une attaque chimique présumée en Syrie, pointant particulièrement Moscou qui met en garde en retour contre «de graves conséquences» en cas de frappes occidentales.

Francesco FONTEMAGGI , Philippe RATER Agence France-Presse Washington et New York

«C'était atroce», «horrible», a lancé Donald Trump à la Maison-Blanche au sujet de l'attaque présumée de samedi aux «gaz toxiques» contre Douma, dernière poche rebelle aux abords de Damas.

«Nous prendrons des décisions majeures dans les 24/48 heures», a annoncé Donald Trump, avant d'évoquer une décision «probablement d'ici la fin de la journée». Son secrétaire à la Défense, Jim Mattis, n'a pas exclu des frappes contre le régime syrien.

Dans ce contexte, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, réclamée notamment par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, a été le théâtre d'un face-à-face tendu avec la Russie.

Les Américains ont fait circuler un projet de résolution réclamant la création d'un nouveau «mécanisme d'enquête indépendant des Nations unies» sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais sans attendre, le trio occidental, affichant son unité, a clairement mis en cause le régime Assad pour l'attaque de samedi, qui a fait, selon les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society, plus de 40 morts dans la région de la Ghouta orientale que Damas est en passe de reconquérir intégralement.

«Seul un monstre peut faire cela», a martelé l'ambassadrice américaine aux Nations unies Nikki Haley, et le moment est venu «où le monde doit voir que justice est rendue».

«Aucun doute»

«Il n'existe aucun doute sur les auteurs de cette nouvelle attaque», a aussi estimé l'ambassadeur français François Delattre.

Mais ils ont également et durement mis en cause la Russie, jugeant qu'elle n'avait pu ignorer les bombardements de son allié. «Quand le régime militaire syrien pilonne des civils, il le fait avec l'aide de la Russie», a insisté Nikki Haley.