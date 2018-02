Syrie: le carnage continue dans un fief rebelle avant vote à l'ONU

Plus de 400 civils, dont une centaine d'enfants, ont été tués depuis dimanche dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale par d'intenses... »

Pour la quatrième journée consécutive, les avions du régime ont largué bombes et barils d'explosifs sur le fief rebelle de la Ghouta orientale près... »

Guerre civile en Syrie

Les bombardements et les frappes aériennes lancés par le régime syrien en banlieue de Damas ont fait 250 morts en deux jours et plus de 1000 blessés,... »