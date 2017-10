Assad a gagné la guerre, mais doit remporter la bataille politique

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Layal ABOU RAHAL

Agence France-Presse

Beyrouth

En six ans de guerre, le régime de Bachar al-Assad a pu reprendre plus de la moitié de la Syrie mais, dépendant de ses alliés russe et iranien, il reste isolé sur la scène internationale.