Attentat sur un marché avant l'Aïd, 10 civils tués

Au moins trois enfants figurent parmi les personnes tuées lors de cet attentat qui s'est produit dans l'après-midi sur le marché d'Al-Dana, dans la province d'Idleb, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'attentat a fait également au moins 30 blessés, selon cette ONG qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie en guerre.

«Les gens faisaient leurs achats la veille de l'Aïd» qui marque la fin du mois de jeûne musulman, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

Al-Dana est une localité d'Idleb, province frontalière de la Turquie et qui échappe entièrement au régime syrien de Bachar al-Assad.

La province est contrôlée depuis 2015 par les jihadistes de Tahrir al-Cham - coalition dominée par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie - et par des groupes rebelles rivaux.

La guerre en Syrie, qui a fait 320 000 morts en six ans, s'est transformée en un conflit très complexe avec la montée des jihadistes et l'implication de puissances régionales et internationales. Elle a débuté en mars 2011 après la répression dans le sang par le régime Assad de manifestations prodémocratie.