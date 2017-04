L'attaque chimique est «une fabrication à 100%» dit Assad

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

«A l'heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie», a reconnu Donald Trump à Washington, en évoquant une «relation peut-être au plus bas (niveau) de tous les temps». Mais jeudi, il s'est dit convaincu que les choses «vont s'arranger» avec la Russie.

Le regain de tension entre Américains et Russes a été palpable durant la première visite du secrétaire d'État Rex Tillerson à Moscou où il a rencontré mercredi le président Vladimir Poutine après le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Dans l'entretien à l'AFP, le président syrien a assuré que son régime ne possédait plus d'armes chimiques depuis leur destruction en 2013. «Il y a plusieurs années, en 2013, nous avons renoncé à tout notre arsenal.

Pour l'administration américaine, il n'y a «pas de doute» que le régime de Damas est responsable de l'attaque chimique présumée. Et M. Trump a jugé «possible» que la Russie, principal allié de Damas, ait été au courant de cette attaque.

«Notre impression est que l'Occident, principalement les États-Unis, est complice des terroristes et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque» menée le 7 avril par les États-Unis contre une base aérienne du régime syrien, a-t-il ajouté.

Rex Tillerson et Sergueï Lavrov.

«Hystérie occidentale»

«Sur fond d'hystérie occidentale, il est fondamental de ne pas succomber aux provocations et de ne rien permettre qui puisse casser les efforts entrepris dans le cadre des processus (de paix) de Genève et d'Astana», a ajouté M. Lavrov qui a rencontré jeudi à Moscou son homologue syrien Walid Mouallem.

Dans une autre illustration des divisions internationales sur la Syrie, la Russie a mis mercredi à New York son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité présenté par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni et réclamant une enquête sur l'attaque de Khan Cheikhoun.

Interrogé par l'AFP, M. Assad a affirmé qu'il n'accepterait «qu'une enquête impartiale» sur Khan Cheikhoun, en s'«assurant que des pays impartiaux y prendront part pour être sûr qu'elle ne sera pas utilisée à des fins politiques».

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé avoir ouvert une enquête et a dit jeudi que l'attaque chimique présumée était «une allégation crédible», selon des évaluations préliminaires de ses experts.

À Moscou, M. Tillerson, qui avait semblé s'accommoder fin mars d'un maintien au pouvoir du président syrien, a réclamé le départ «organisé» de M. Assad dans le cadre d'une transition politique.

Mais M. Lavrov a rappelé les précédents chaos provoqués selon lui par les chutes des «dictateurs» irakien Saddam Hussein ou libyen Mouammar Kadhafi.

Moscou intervient militairement en soutien à Damas depuis septembre 2015 et les États-Unis pilotent depuis septembre 2014 une coalition internationale luttant contre le groupe djihadiste État islamique (EI).