Syrie: des rebelles haussent le ton face aux «violations» de la trêve

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Sara HUSSEIN

Agence France-Presse

BEYROUTH

Après avoir tenu quatre jours tant bien que mal, la trêve en Syrie apparaissait mardi plus vacillante que jamais, une partie des rebelles ayant gelé leur participation aux préparatifs des négociations de paix en accusant le régime de violer le cessez-le-feu. Cette décision d'une dizaine de groupes insurgés menace le processus qui doit être lancé fin janvier à Astana sous l'égide de la Russie et de l'Iran, les parrains du régime, et de la Turquie, soutien des rebelles.