L'Algérie expulse des milliers de migrants dans le Sahara

Lori Hinnant

Associated Press

ASSAMAKA, Niger

L'Algérie a abandonné plus de 13 000 personnes dans le désert du Sahara au cours des 14 derniers mois, y compris des femmes enceintes et des enfants, les expulsant sans eau ou nourriture et les forçant à partir à pied, parfois à la pointe d'une arme. Certains ne s'en sortent jamais vivants.