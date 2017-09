Colombie: les FARC présentent leur parti «révolutionnaire»

Agrandir

Réunis depuis dimanche à Bogota, plus de 1200 délégués de l'ancienne guérilla marxiste, la plus ancienne et la principale du continent américain, ont défini cette semaine la ligne, les statuts, le nom et les candidats de la Farc au scrutin de l'an prochain, un vote clé pour la consolidation de la paix signée en novembre.

Photo AFP