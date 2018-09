Apple dévoile de nouveaux iPhone

Le chef de la direction, Tim Cook, a notamment présenté le iPhone XS, dont l'écran est plus grand que celui de l'iPhone X, le modèle de l'an dernier dont le design était le plus modifié. Ce nouveau modèle sera aussi offert dans une version plus grande, le iPhone XS Max, dont la taille est semblable à celle du iPhone 8 Plus, avec un écran beaucoup plus grand.



Comme avec le iPhone X, l'écran du nouveau téléphone n'a pas de bordure, un effort pour maximiser l'affichage sans rendre le téléphone trop difficile à tenir. Il n'a pas besoin non plus de rétroéclairage, alors le noir y apparaît vraiment noir, plutôt que simplement sombre.



Avec cet iPhone encore plus grand, Apple tente de nourrir l'appétit des consommateurs pour des écrans de plus en plus grands, puisqu'ils utilisent les téléphones intelligents pour regarder et enregistrer des vidéos, ainsi que pour prendre des photos où qu'ils soient.



Avec le iPhone X, Apple s'était également débarrassé l'an dernier du bouton d'accueil pour laisser plus de place à l'écran et avait introduit une technologie de reconnaissance faciale pour déverrouiller l'appareil.



En fabriquant des téléphones plus dispendieux, Apple a été en mesure d'augmenter ses profits, malgré la baisse de la demande attribuable au fait que les gens mettent à niveau leur appareil moins fréquemment. Les prix des iPhone ont été en moyenne de 724 $ US entre avril et juin, ce qui représentait une augmentation de près de 20 % par rapport à l'année précédente.



Apple a également présenté un iPhone moins cher, le iPhone XR. Il est fabriqué en aluminium et sa taille physique est moindre que celle du iPhone 8 Plus, même si son écran est plus grand.



Selon la firme de recherche Gartner, les ventes de téléphones intelligents dans le monde n'ont progressé que de deux % au cours du deuxième trimestre, ce qui est généralement lent pour Apple. La chinoise Huawei Technologies a surpassé Apple en tant que deuxième plus grand vendeur mondial de téléphones intelligents, selon les calculs de Gartner. Samsung est resté en tête.



Apple a également annoncé des mises à jour qui poussent davantage sa montre intelligente, la Apple Watch, sur le territoire des appareils médicaux. Celle-ci dispose d'un écran plus grand et d'un capteur cardiaque intégré qui, selon la société, peut détecter des fréquences cardiaques irrégulières et effectuer un électrocardiogramme. Cette dernière fonctionnalité a été approuvée par la Food and Drug Administration américaine, a indiqué Apple.



Ces fonctionnalités seront mises à la disposition des clients américains plus tard cette année, mais Apple n'a pas précisé à quel moment elle le livrerait au reste du monde.



En outre, Apple indique que la nouvelle montre, appelée Apple Watch Series 4, sera également en mesure de détecter la chute de son utilisateur - et saura faire la différence entre quelqu'un qui trébuche et quelqu'un qui chute. S'il détecte une chute et que l'utilisateur n'y réagit pas en une minute, la montre appellera automatiquement de l'aide. Cette caractéristique peut être particulièrement intéressante pour les personnes âgées ou les personnes dont les parents âgés craignent de tomber alors que personne n'est là pour les aider.