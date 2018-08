Wall Street: le NASDAQ et le S&P 500 à un niveau record

L'indice Nasdaq a gagné 0,86% à 7945,98 points, un niveau inédit, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,62% à 2874,69 points, également à un niveau historiquement élevé.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, s'est apprécié de 0,52% à 25 790,35 points.

Sur la semaine le Dow Jones a pris 0,47%, le Nasdaq 1,66% et le S&P 500 0,86%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a affirmé vendredi lors d'un discours à la conférence de Jackson Hole dans le Wyoming qu'il «ferait tout ce qui est en son pouvoir» pour réagir à une éventuelle hausse de l'inflation ou à une crise.

«Toute la semaine, les investisseurs ont attendu le discours de Jerome Powell. Le fait qu'il entende lutter comme il l'affirme contre l'inflation est positif pour les investisseurs», a réagi Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Ces éléments ont «aidé» un peu le marché d'après les analystes de Charles Schwab, les indices s'affichant déjà en hausse avant la publication du discours de M. Powell.

«La grande nouvelle de la semaine a été le record de longévité à la hausse du marché américain (mercredi). Le vent d'optimisme qui en a découlé a contribué à soutenir les indices en cette fin de semaine», a estimé M. Sarhan.

À moins d'un mois du 10e anniversaire de l'éclatement de la crise financière, Wall Street a battu mercredi un record historique sans avoir baissé de 20% ou plus pendant 3453 jours, ce qui en anglais s'appelle un «bull market».

Les marchés ont également pu profiter de nouvelles positives sur le front commercial entre les États-Unis et le Mexique.

Les discussions sur la rénovation de l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sont «très» avancées, mais certains sujets sensibles devront attendre le retour du Canada à la table de négociations, a prévenu vendredi le ministre mexicain de l'Économie, Ildefonso Guajardo.

Les indices ont par ailleurs été soutenus vendredi par un bond de 5,79% l'action Netflix suite à la recommandation positive d'un analyste.

Parmi les autres valeurs du jour, Gap a plongé de 8,6% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel sous les attentes des observateurs du marché.

Microsoft a pris de son côté 0,78%. La multinationale informatique fait l'objet d'une enquête des autorités américaines pour une potentielle affaire de corruption en Hongrie, d'après les informations du Wall Street Journal.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 29,26 points, terminant à 16 356,05 points.

Le dollar canadien s'est transigé au cours moyen de 76,71 cents US, par rapport à son cours moyen de 76,55 cents US jeudi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole a avancé de 89 cents US, à 68,72 $ US, tandis que le lingot d'or pour livraison en décembre a clôturé à 1206,30 $ US l'once, en hausse de 19,30 $ US.

Le cuivre pour livraison en septembre a grimpé de 4,65 cents US, à 2,70 $ US la livre.

Avec La Presse Canadienne