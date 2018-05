Les technos en forme à Wall Street

Son indice vedette, le Dow Jones, a lâché 0,3 % à 24 099,05 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est octroyé 0,9 % à 7130,70 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,25 % à 2654,80 points.

«Le marché était dans une position d'attente avant la diffusion d'une série de données économiques: les résultats d'Apple après la clôture, la Fed mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, toujours très regardé», avance Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Entreprise la plus chère à Wall Street, Apple a pris 2,3 % avant la diffusion de ses comptes trimestriels.

Intel, l'un des fournisseurs de la marque à la pomme, a de son côté gagné 3,3 % tandis que Facebook a progressé de 1,1 % après avoir présenté une nouvelle fonctionnalité, un service de rencontres en ligne.

Match Group, propriétaire de l'application de rencontres Tinder, a dégringolé de 22,1 % après cette annonce.

À l'inverse, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Merck, tous deux membres du Dow Jones, ont cédé respectivement 3,3 % et 1,5 % après avoir fait part de ventes trimestrielles décevantes.

À l'occasion de cette première séance du mois de mai où la plupart des places européennes étaient fermées, les courtiers étaient aussi attentifs à une réunion de la banque centrale américaine, la Fed, devant s'achever mercredi.

Les acteurs financiers s'attendent dans leur grande majorité à un statu quo sur les taux directeurs, qui se situent actuellement entre 1,50 % et 1,75 %.

«On attend plus de déclarations que d'action. La hausse de 0,25 point est attendue pour la réunion des 12 et 13 juin», a expliqué Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices.

En relevant ses taux, la Fed met progressivement fin à une longue période où les ménages et les entreprises ont pu emprunter à des conditions très favorables. Les investisseurs redoutent que cela freine la croissance.

Mardi, les taux d'intérêt se sont un peu tendus: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait vers 16h35 à 2 965 % contre 2 953 % lundi soir, et celui à 30 ans à 3 133 % contre 3 127 % à la précédente clôture.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, après avoir récupéré les pertes qu'elle affichait en début de séance.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 11,05 points pour terminer la journée avec 15 618,93 points. Le secteur des matériaux a notamment avancé de 0,5 %, mais les gains du parquet ont aussi été limités par le recul de 0,4 % du secteur de l'énergie.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,72 cents US, en baisse de 0,19 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 1,32 $ US à 67,25 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a lâché 12,40 $ US à 1306,80 $ US l'once. Le prix du cuivre a retraité d'environ 3 cents US à 3,04 $ US la livre.