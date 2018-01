Wall Street à des records, Toronto en hausse grâce à Bombardier

La Bourse de New York a terminé à de nouveaux records vendredi, les entreprises américaines, au coeur de la saison des résultats, affichant des bénéfices record et faisant clôturer le NASDAQ pour la première fois au-dessus de 7500 points.

Selon les chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 0,85%, ou 223,92 points, à 26 616,71 points.

Le NASDAQ a pris 1,28% ou 94,61 points, à 7505,77 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,18%, ou 33,62 points, à 2872,87 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a pris 2,09%, le NASDAQ 2,31% et le S&P 500 2,23%, les trois indices affichant une quatrième semaine consécutive de progression.

«Pour le moment 24% des entreprises du S&P 500 ont présenté leurs résultats, 76% ont dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes et 81% des ventes supérieures aux anticipations, un record trimestriel sur les ventes depuis 2008», a commenté David Levy de Republic Wealth Advisors

De plus «les orientations de croissance future ont été aussi relevées, ce qui montre l'optimisme très grand de ces groupes pour 2018», a ajouté M. Levy.

Vendredi, Intel a notamment bondi (+10,55% à 50,08 dollars) après l'annonce par le géant des microprocesseurs «du meilleur trimestre de son histoire».

Le fabricant de thermostats et d'autres équipements d'automation Honeywell a également avancé (+1,95% à 164,99 dollars), après avoir relevé son principal objectif financier pour l'année en cours.

Bonne humeur des courtiers

La santé de l'économie américaine inspirait également la bonne humeur des courtiers.

«Les fondamentaux de l'économie américaine sont bons, on le voit dans les chiffres de la croissance américaine et les commandes de biens durables», a réagi Peter Cardillo de First Standard Financial.

Malgré une prévision de croissance relativement décevante au quatrième trimestre à 2,6%, les dépenses de consommation, ont augmenté de 3,8% et les dépenses d'investissement des entreprises ont augmenté «au rythme le plus élevé depuis le troisième trimestre 2014», a souligné Patrick O'Hare de Briefing.

«Malgré les gros titres, ce n'est pas un rapport si négatif», a affirmé Christopher Low de FTN Financial.

Les commandes de biens durables ont quant à elles bondi en décembre, dépassant largement les attentes des analystes.

Les indices profitaient dans le même temps du ton rassurant adopté vendredi par le président américain Donald Trump à Davos lors d'un discours destiné à rassurer ses partenaires commerciaux et diplomatiques.

«Il a rappelé son slogan «America first» mais a ajouté que cela ne signifiait pas «America alone». Il ouvre la porte à des arrangements dans les traités commerciaux qu'il a menacé de quitter», a indiqué M. Cardillo.

Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à 2,659% contre 2,617% la veille, et celui des bons à 30 ans progressait à 2,907%, contre 2,881% jeudi soir.

Toronto en hausse grâce à Bombardier

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, vendredi, la plupart de ses secteurs ayant progressé, pendant que les grands indices américains clôturaient à de nouveaux sommets records.

L'indice composé S&P/TSX a pris 35,21 points pour terminer la séance à 16 239,22 points. Le secteur de l'industrie a été un des groupes qui ont affiché les meilleurs gains, l'action de Bombardier ayant pris 15,31 pour cent après que l'avionneur eut remporté une importante victoire dans le litige commercial qui l'opposait à Boeing.

La Commission américaine du commerce international a statué, à l'unanimité, que la vente des avions de la C Series ne portait pas préjudice à son rival américain. Ce jugement fait en sorte que les droits compensatoires et antidumping totalisant près de 300 pour cent que le département du Commerce souhaitait imposer aux appareils de Bombardier ne seront pas appliqués.

L'action de Bombardier a pris vendredi 47 cents à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 3,54 $.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 81,16 cents US, en hausse de 0,01 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 63 cents US à 66,14 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a effacé 10,80 $ US à 1352,10 $ US l'once. Le prix du cuivre a rendu 2 cents US à 3,20 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne