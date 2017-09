Québécois retrouvé au Pérou: pourquoi est-il mort?

Sans nouvelles depuis le 7 juillet

Jonathan Raymond n'avait plus donné signe de vie depuis le 7 juillet dernier, après avoir averti sa mère, Diane La Barre, qu'il devait se rendre d'urgence à Lima, la capitale du pays, sans dire pourquoi. Sans nouvelles pendant plusieurs jours, Mme La Barre s'est rendue en catastrophe au Pérou il y a environ un mois. « On se parlait presque tous les jours, Jonathan et moi, et tout d'un coup, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Je suis allée là-bas pour essayer de trouver de l'aide. Je suis allée trois fois à la télé péruvienne pour demander de l'aide à la population. Rien ne se passait, la police ne faisait rien », raconte la mère, entre deux sanglots.

Selon elle, les policiers soupçonnaient depuis le début que Truchon et Deslandes étaient mêlés à la disparition de son fils. Les deux hommes habitaient un appartement loué par Jonathan Raymond, mais n'auraient rapporté sa disparition à la police que 20 jours après les faits.

Suspicieux, les enquêteurs ont inspecté le logement occupé par les deux suspects au luminol, un produit chimique qui fait apparaître les traces de sang, mais n'ont rien trouvé, affirme la mère de la victime.

Mais quelques jours plus tard, alors que les suspects s'apprêtaient à déménager, les policiers ont inspecté de nouveau l'immeuble au luminol, poussant cette fois leur examen jusqu'à l'étage supérieur du bâtiment, où logeait Jonathan Raymond. « Ils ont trouvé des traces de sang dans sa chambre, dans les escaliers et même dans une minifourgonnette qu'il utilisait pour les plantations », affirme Mme La Barre.

Les deux suspects ont été appréhendés la semaine dernière et ont été incarcérés huit jours avant leur procès. Leurs familles respectives ont envoyé ces derniers jours des milliers de dollars au Pérou pour assurer leur défense. « Jusqu'au bout, on a cru que Philippe était innocent. La famille est anéantie. C'est possible qu'il ait fait un aveu sous l'effet d'une quelconque menace, mais ça n'a pas l'air de ça », estime Martine Laberge, une membre de la famille de Philippe Truchon.

Dossiers criminels, saisie de condo et cocaïne

Selon nos vérifications, les trois hommes avaient des dossiers criminels au Québec pour des délits mineurs. Jonathan Raymond avait écopé d'amendes pour avoir possédé un coup-de-poing américain et pour avoir été en possession de marijuana.

Son condo de Saint-Jean-sur-Richelieu avait été saisi par la SQ dans le cadre de l'enquête Naos, en 2016, visant un réseau de recel de véhicules volés. « Il a été visé par une enquête dans cette affaire où il y a eu plusieurs arrestations et où les policiers ont trouvé de très grosses quantités de cocaïne, a indiqué hier Me Alexandre Paradis, son ancien avocat. Son condo a été perquisitionné parce que les policiers présumaient que, puisqu'il habitait au Pérou et qu'il connaissait certaines personnes, c'est lui qui envoyait de la cocaïne. Ça n'a cependant mené nulle part et les enquêteurs ne l'ont jamais accusé », a ajouté l'avocat.