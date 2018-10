François Legault en 10 dates

Voici 10 dates qui ont marqué le parcours du chef de la Coalition avenir Québec et nouveau premier ministre élu du Québec, François Legault.

1957

Naissance à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de Montréal. Son père est l'un des dirigeants du bureau de poste local et sa mère, femme au foyer, travaille comme caissière dans une épicerie pour arrondir les fins de mois.

1984

Après avoir commencé sa carrière comme comptable chez Ernst & Young, François Legault est nommé directeur des finances chez Nationair Canada. Il devient directeur du marketing chez Québecair l'année suivante.

1986

François Legault est l'un des cofondateurs d'Air Transat, qu'il dirigera jusqu'en 1997. Au fil des ans, l'entreprise devient l'un des plus importants transporteurs aériens du Canada.

1998

Lucien Bouchard recrute l'homme d'affaires en septembre et le nomme ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et la Technologie sans qu'il siège comme député à l'Assemblée nationale. Trois mois plus tard, il se fait élire dans la circonscription de Rousseau aux élections générales du 30 novembre 1998. Il devient alors ministre de l'Éducation.

2001

Après le départ de Lucien Bouchard, il songe à se présenter à la direction du Parti québécois, mais se rallie finalement à Bernard Landry. Après un passage à l'Éducation, il devient ministre de la Santé en 2002, poste qu'il occupera jusqu'à la prise du pouvoir par le Parti libéral en 2003.

2005

Considéré comme un « souverainiste pressé », François Legault publie Finances d'un Québec souverain. Ce budget, qui obtient la bénédiction des ex-premiers ministres Bernard Landry et Jacques Parizeau, est censé générer un surplus de 5 milliards de dollars en 5 ans.

2009

François Legault quitte la politique. Plus tôt cette année-là, il avait invité le gouvernement Charest à s'attaquer aux « vaches sacrées » de l'État et à sabrer les dépenses pour revenir au déficit zéro. Une sortie qui avait mis son parti dans l'embarras.

2011

En février, il lance un groupe de réflexion, la Coalition pour l'avenir du Québec, en compagnie de l'homme d'affaires Charles Sirois. La même année, la CAQ devient officiellement un parti politique et fusionne avec l'Action démocratique. François Legault devient le chef du nouveau parti.

2012-2014

Premières élections générales de la CAQ. En 2012, le parti obtient 27 % des voix et fait élire 19 députés. Deux ans plus tard, abordant la campagne comme « la bataille de sa vie », François Legault voit la CAQ reculer dans le vote populaire (22 %), mais obtenir trois sièges de plus (22).

2018

François Legault et la CAQ entrent en campagne électorale à titre de grands favoris. À plus de 35 % dans les intentions de vote, ils rêvent ouvertement d'un gouvernement majoritaire.

> Consultez la carte complète des résultatsÉditer dans WCM

> Pour voir les résultats sur un appareil mobile, cliquez ici