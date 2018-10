Pour une troisième année, la Ville de Montréal et ses partenaires invitent les citoyens à télécharger MTL Trajet, une application recueillant des données anonymes sur les déplacements urbains. Une fois collectées et analysées, les informations de cette vaste étude permettront d'orienter les décisions en matière de transport en fonction des besoins réels. En plus des quelques chanceux qui remporteront des prix pour leur participation, c'est toute la communauté qui en sort gagnante.