Si le soleil et la plage font rêver, certaines destinations d'exception le font davantage que d'autres. Parmi l'offre de voyages de type « tout-inclus » dans le Sud avec Sunwing, le cinq étoiles Paradisus Varadero Resort & Spa se démarque tout particulièrement. Appartenant à la chaîne Meliá (hautement réputée pour ses destinations haut de gamme), ce complexe écologique de villégiature transporte le voyageur dans un monde et un mode de vie qui, dès son arrivée, redéfinissent le mot « vacances » ! Fait à noter : Vacances Sunwing offre justement une expérience hors pair aux clients qui séjournent dans les propriétés de Meliá Hotels International Cuba. En effet, il est devenu un partenaire important à Cuba en proposant un portfolio Mélia chaque fois renouvelé aux différents types de vacanciers québécois.

Perché au bord de la mer, à proximité de la réserve naturelle de Varahicacos, l'endroit se trouve en plein coeur d'un environnement d'exception alliant non seulement raffinement et élégance, mais aussi intimité et détente, le tout dans un décor à couper le souffle. Plusieurs activités - dont la plongée sous-marine et un programme d'animation pour tous les groupes d'âge -, sans oublier ses chambres luxueuses accompagnées du Service Royal pour adultes seulement, complètent une offre riche en services personnalisés.

Vols et forfaits Sunwing : en route vers le paradis

À destination de Varadero, Sunwing propose des départs quotidiens à partir de Montréal ainsi que plusieurs vols depuis Québec, Val-d'Or, Saguenay et Ottawa, sans oublier une vingtaine d'autres villes canadiennes. Plus important voyagiste mondial à destination de Cuba, il propose plusieurs forfaits, avantages et privilèges, comprenant l'hébergement, le vol aller-retour et une panoplie d'activités à la carte. Dès l'embarquement, la détente s'impose : le personnel à bord offre vin mousseux d'accueil, service gratuit de boissons non alcoolisées et menu à base d'une sélection de collations et de repas légers inspirés par la chef Lynn Crawford. Les passagers ont aussi droit à une généreuse franchise de bagages de 23 kg.

Dès lors, il ne reste plus qu'à profiter d'une expérience exceptionnelle sous le signe du confort et de l'excellence, de la qualité exceptionnelle de la mer, des plages et de la température idéale, le tout dans ce complexe Paradisus... qui, c'est le cas de le dire, porte merveilleusement bien son nom !

Le meilleur des deux mondes

Secret de moins en moins bien gardé auprès des voyageurs en quête de qualité et de confort absolus (et ce, à coût accessible), le Paradisus Varadero Resort & Spa surprend par son magistral bouquet d'options et de services. Côté plage, vous aurez le loisir de profiter de l'espace lounge, mojito en main, de même que des sports nautiques gratuits (comme le kayak et la planche à voile).

En ce qui a trait aux chambres et aux commodités, plusieurs couples privilégient la section exclusive Service Royal (laquelle vient avec un service de majordome désigné), tandis que les parents sont nombreux à opter pour la section Family Concierge et ses chambres familiales aussi fonctionnelles qu'accueillantes. Au passage, vous apprécierez les petites attentions et les options sur mesure qui ponctueront votre séjour, notamment la conciergerie et le minibar personnalisé.

Le bonheur des enfants

Les tout-petits se réjouiront quant à eux de services, d'aires de jeu et même de piscines spécialement aménagés pour eux. À proximité de la réception, le Club Amigos est ouvert chaque jour. Supervisé et parfaitement situé à l'ombre, cet espace fait la joie des enfants et favorise l'entière paix d'esprit de leurs parents. Durant leur séjour, nombre de ces derniers réservent d'ailleurs le service de gardiennage, le temps de se retrouver ou de profiter d'une soirée plus romantique !

Forfaits mariage suprêmes

Figurant dans la plus haute catégorie des établissements de la chaîne Meliá Hotels International Cuba, ce superbe complexe hôtelier permet également de profiter, le cas échéant, d'un grand choix de formules pour un mariage et une lune de miel dignes d'un conte de fées. À tarif très avantageux - ou même gratuitement (avec un minimum de 10 invités) -, ces forfaits mariage confèrent une dimension paradisiaque à de précieux moments. C'est d'autant plus le cas qu'ils s'accompagnent d'une panoplie de privilèges pour les clients de Sunwing, dont plusieurs sont offerts sans frais.

Spa et détente : le bien-être absolu

Un sentiment de plénitude vous attend en franchissant le seuil du Yhi Spa. Caractérisé par une végétation foisonnante et des panoramas s'ouvrant sur l'océan, cet environnement luxuriant propose des circuits hydrothermaux ainsi que deux piscines. Vous apprécierez plus particulièrement le sauna, les bains vapeur, les douches balinaises en plein air, les baignoires à remous et les salles de détente. Des thérapeutes certifiés offrent une panoplie de massages en cabine avec vue sur la mer. Un centre de conditionnement physique complet ainsi qu'une vaste gamme de traitements corporels et de soins de beauté viennent compléter ce programme.

Pourquoi s'envoler vers le Paradisus Varadero Resort & Spa ?

Parce que la prestation globale de ce complexe de villégiature prend la forme d'un sans-faute ! Parfaites pour relaxer, décrocher et se retrouver, ces installations répondent de façon admirable au cadre idyllique recherché. Rayon gastronomie, la qualité, les options et les prouesses culinaires sont nettement au rendez-vous. Voilà quelques-uns des atouts auxquels les clients de Sunwing peuvent s'attendre en séjournant à l'hôtel Paradisus Varadero Resort & Spa.

Réservez votre voyage au soleil