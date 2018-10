Bon an, mal an, l'automne marque le retour en force du rhume et de la grippe. Congestion nasale, mal de gorge, éternuements : les affections des voies respiratoires n'épargnent personne (ou presque !). Des conseils de prévention aux traitements, le pharmacien devient alors un allié précieux. Voici quelques conseils pour mieux déjouer ces deux maux.

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Les symptômes du rhume et de la grippe se ressemblent. Toutefois, il est important de savoir que ces deux infections virales sont entièrement distinctes.

Le rhume est plus banal que la grippe. Infection bénigne du nez et de la gorge, il peut être responsable de maux de gorge, d'éternuements à répétition, de toux et de congestion nasale. Le système immunitaire en vient normalement à bout en sept jours.

Dans le cas de la grippe (ou influenza), les symptômes sont plus importants et commencent subitement. Ils sont souvent accompagnés de fièvre, de douleurs musculaires et d'une fatigue importante. La prévention est donc de mise pour tout le monde ; c'est particulièrement le cas chez les personnes les plus vulnérables, dont les risques de complications sont plus grands. Ainsi, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les gens qui souffrent d'une maladie chronique sont plus à risque de développer une otite, une bronchite ou une pneumonie à la suite d'une grippe.

MISER SUR LA PRÉVENTION

Pour prévenir les symptômes du rhume et de la grippe, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien. Il est là pour ça ! Son rôle consiste autant à vous guider qu'à démystifier les idées reçues.

« Certaines personnes sont portées à croire qu'avoir froid donne le rhume. Sachez que cette croyance est fausse. Aucune étude scientifique n'a en effet permis de le démontrer ! Il est tout de même important de s'habiller chaudement pour prévenir les engelures. » - Rebecca Deslandes-Brosseau, Pharmacienne, Services professionnels - Uniprix

Le tabagisme, le manque de sommeil et la consommation excessive d'alcool affaiblissent tous le système immunitaire, ce qui donne un accès « VIP » à tous les virus qui circulent dans l'air. Adopter de saines habitudes de vie est donc sans doute la première chose à retenir lorsqu'il est question de prévention. Selon votre profil, le pharmacien pourra vous éclairer de ses conseils en matière d'hygiène de vie, vous renseigner à propos des soins préventifs les plus efficaces sur le marché (gels antibactériens et douchettes nasales, par exemple) ou vous informer au sujet de la vaccination.

SOULAGER LES SYMPTÔMES ADÉQUATEMENT

Quel est le meilleur médicament contre le rhume et la grippe ? Comment décoder les étiquettes ? Est-il recommandé de donner un antitussif à mon enfant ? L'échinacée est-elle aussi efficace qu'on le prétend ? Voilà des questions fréquentes auxquelles votre pharmacien pourra répondre.

D'abord, il est essentiel d'identifier clairement les symptômes à soulager. Pour vous orienter, les fabricants utilisent une codification que l'on trouve souvent juste après la mention de la marque de commerce. Alors que l'acétaminophène (A) est reconnu pour soulager la douleur et la fièvre, le dextrométhorphane (DM) peut aider à calmer la toux sèche. Les produits marqués du code E, quant à eux, contiennent un expectorant et sont utilisés pour apaiser la toux grasse. Vérifiez toujours les contre-indications des médicaments que vous choisissez ou demandez à votre pharmacien de vous éclairer à ce sujet.