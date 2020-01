Ottawa est l'une de ces villes qui accueillent l'hiver à bras ouverts. Et pour cause : la façon la plus originale de visiter la capitale du Canada est de s'élancer sur la patinoire du canal Rideau, qui traverse plusieurs de ses quartiers. Dès le premier coup de patin, vous tomberez sous le charme de cette ville à la fois festive, captivante et romantique.

Vaste patinoire à ciel ouvert

Attraction phare d'Ottawa et seul site de la province de l'Ontario inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal Rideau devient chaque hiver, avec son parcours de 7,8 kilomètres, la plus grande patinoire naturelle du monde. Disposant de plusieurs points d'accès et aires de repos, ce cours d'eau - qui, cette année, accueille les amoureux de l'hiver pour une cinquantième saison de patinage - offre une perspective unique sur la ville et permet d'explorer les quartiers avoisinants en toute quiétude. La patinoire se veut le lieu idéal pour vivre des moments inoubliables et féériques avec l'être aimé, tout cela de janvier à début mars (selon les conditions météorologiques).

En savoir plus sur la patinoire du canal Rideau

Festival de bateau dragon sur glace Queues de Castor

Lors de votre promenade en patin, profitez-en pour assister à une course de bateau en plein hiver ! Les 7 et 8 février prochains, le canal Rideau sera le théâtre du plus grand festival du genre au monde. Réunissant des équipes d'une dizaine de pays, ce sport nouveau genre consiste à propulser, à l'aide de pics à glace, un bateau-dragon équipé de lames de patins. Des prestations et des concerts gratuits ponctueront cette compétition haute en couleur.

En savoir plus sur ce festival

Bal de Neige

Cet événement incontournable, qui se déroule pendant trois week-ends dans la région d'Ottawa et de Gatineau, célèbre les plaisirs de l'hiver avec une programmation des plus variées. Parmi les incontournables, mentionnons le triathlon du Bal de Neige, le 1er février, durant lequel des athlètes rivaliseront de prouesse en patin, en ski et à la course; le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, qui offre une panoplie d'activités extérieures pour les petits comme pour les grands; et l'édition hivernale de la fierté LGBTQ2+, du 4 au 9 février.

En savoir plus sur le Bal de Neige

Sculptures sur glace

Prenez une pause pour vous rendre sur la rue Sparks, située tout près du canal. Durant le Bal de Neige, trois week-ends de sculptures sur glace vous y attendent, à commencer par le Défi international de sculpture sur glace, qui aura lieu du 31 janvier au 2 février. Dans une atmosphère féérique, vous aurez la chance de voir à l'oeuvre certains des meilleurs sculpteurs sur glace du monde.

Consultez le calendrier du Bal de Neige

Randonnée gourmande

Autant de patinage donne faim ! Tous les vendredis, samedis et dimanches du Bal de Neige, C'est Bon Cooking propose des visites guidées de deux heures au marché By. Pour l'occasion, vous pourrez goûter plusieurs spécialités locales tout en apprenant mille et une choses sur les artisans, producteurs et chefs du secteur. La visite se termine par une queue de castor, une spécialité servie depuis 1980 dans le marché By. Quel délice ! Sur réservation seulement.

En savoir plus sur C'est Bon Cooking

Galerie d'art d'Ottawa

Question de clore une journée de patin en beauté (et au chaud !), rendez-vous à la Galerie d'art d'Ottawa. L'endroit compte 5 000 mètres carrés d'espace réservé à des expositions permanentes et temporaires. Gardez le meilleur pour la fin en entrant dans la salle abritant la Collection Firestone d'art canadien, qui comprend de nombreuses oeuvres du Groupe des Sept. Entrée gratuite.

Consultez le site de la Galerie d'art d'Ottawa

Découvrez encore plus d'activités hivernales à Ottawa