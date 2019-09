La saison des récoltes donne envie d'enfiler ses plus beaux tricots et de se blottir au coin du feu. Mais avant que l'on se réfugie dans le confort de nos chaumières, l'automne nous réserve encore des belles journées - ni trop chaudes ni trop froides -, idéales pour planifier une escapade touristique. Avec ses nombreux attraits, la région d'Ottawa est une destination de choix pour s'imprégner de l'esprit automnal.

Pour le plaisir : Comment profiter des belles journées automnales?

1. Le Coloris automnal

Si le parc de la Gatineau est un site de prédilection pour les photographes et les randonneurs tout au long de l'année, ses flamboyants paysages d'automne le hissent bien haut sur la liste des incontournables à visiter. Grâce aux nombreux sentiers qui sillonnent le parc, tous les visiteurs sont assurés de trouver un circuit adapté à leur forme pour respirer le grand air dans un décor vibrant. Aucune raison de rater ce spectacle naturel : pendant le Coloris automnal, du 5 au 27 octobre 2019, des navettes vous y transporteront gratuitement toutes les fins de semaine. Montez à bord de l'une d'elles à partir du quartier du marché By à Ottawa ou du Camp Fortune à Gatineau pour découvrir ce havre naturel situé à 15 minutes seulement de la colline du Parlement.

Découvrez Le Coloris automnal

2. Les musées d'Ottawa

Ce ne sont pas les musées qui manquent dans la capitale. Grâce aux nombreuses collections permanentes et temporaires que présentent ces établissements, chacun est certain d'y dénicher une exposition qui captera son intérêt ! Profitez de votre séjour à Ottawa pour vous immerger dans un univers et en découvrir les fascinants trésors et moindres secrets. Cet automne, l'exposition temporaire Àbadakone / Feu continuel / Continuous Fire offrira aux visiteurs du Musée des beaux-arts du Canada une collection captivante d'oeuvres réalisées par des artistes indigènes en provenance de tous les coins du monde. À découvrir !

Découvrez le Musée des beaux-arts du Canada

Pour la famille : Quelle activité plairait aux petits et grands?

1. Pumpkinferno à l'Upper Canada Village

Pendant le Pumpkinferno - aussi connu comme la Foire automnale - les visiteurs de tous âges se laissent émerveiller par les quelque 7 000 citrouilles illuminées au site historique d'Upper Canada Village. Les divers assemblages et créations en font un spectacle impressionnant et envoûtant à découvrir une fois la nuit tombée. Baladez-vous le long du sentier d'environ un kilomètre et ne manquez pas de prendre quelques photos pendant le parcours. Une activité idéale pour s'imprégner de la magie de l'Halloween - sans frayeur ou créatures monstrueuses!

Planifiez votre visite au Pumpkinferno

2. Le parc Oméga

Si une multitude d'espèces sauvages peuvent être observées au parc Oméga à Montebello, c'est le bison, avec son poids de près d'une tonne, qui en impose le plus. Particulièrement impressionnant pour les petits yeux curieux, ce safari canadien saura charmer les visiteurs de tous âges. Du confort de votre voiture, observez une foule d'espèces issues de la faune du Canada dans leur habitat naturel : cerfs, loups, coyotes, renards, chèvres des montagnes, ours, oiseaux de proie, et bien plus. À l'automne, alors que la nature se pare de ses plus beaux coloris, cette exploration d'un parcours de 15 km est tout spécialement saisissante.

Découvrez le parc Oméga

Pour vivre des émotions fortes : Comment faire grimper l'adrénaline lors de votre visite?

1. Les activités d'aventure et d'adrénaline

La région d'Ottawa réserve aux adeptes de sensations fortes une panoplie d'activités dont ils se souviendront longtemps. Au Camp Fortune, descente en tyrolienne et parcours suspendus vous offriront un point de vue unique sur les cimes colorées des arbres du parc de la Gatineau. Pour faire monter l'adrénaline d'un cran, optez pour un saut en bungee de plus de 60 mètres ou une virée en biplan d'époque au-dessus de la capitale. Pour les adeptes de grimpe et de prouesses athlétiques, les cinq parois rocheuses de l'escarpement Eardley, dans le parc de la Gatineau, offrent 64 voies d'escalade. La récompense une fois le sommet atteint : un panorama à couper le souffle !

Découvrez d'autres activités à faire dans la région