Punta Cana est réputée pour ses plages de rêve, ses habitants chaleureux et ses hôtels luxueux en bordure de mer. Mais ce coin de paradis a bien plus à offrir à ses visiteurs. Voici 5 expériences inoubliables avec Sunwing à mettre absolument au programme lors de votre prochain séjour.

Île Saona

L'ÎLE AUX MILLE SOUVENIRS

Imaginez : une île déserte à l'ambiance magique et un trajet tout aussi idyllique pour s'y rendre. Partez en mer à bord d'un catamaran le coeur à la fête et savourez du rhum à volonté au rythme des vagues et de la musique pendant une visite de l'île de Saona. Située au large des côtes de la République Dominicaine, cette île est une réserve naturelle protégée où le plaisir et la détente règnent. En chemin, faites une pause baignade dans une lagune naturelle à l'eau cristalline et dites bonjour aux étoiles de mer. Sur l'île, un festin de grillades sous les cocotiers vous attend. Vivez trois heures de pur plaisir à manger comme des rois, à danser le merengue et à jouer au volleyball pieds nus dans le sable blanc. Repartez le coeur léger et la tête remplie de souvenirs !

Découvrez l'île de Saona

Santo Domingo

PLUS DE 500 ANS D'HISTOIRE

Pour vous imprégner de culture locale et découvrir le passé de votre destination, prenez un bain d'histoire et plongez dans la richesse historique et culturelle de Santo Domingo, la plus vieille ville des Amériques. Fondée en 1498, la capitale coloniale est classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Au programme de la journée : visite des caves Los Tres Ojos, d'une maison construite par Christophe Colomb, de la première cathédrale et du phare de Christophe Colomb. Terminez votre excursion sur la Calle las Damas, où un marché dominicain animé et une foule de belles trouvailles vous attendent.

Découvrez Santo Domingo

Golf El Cocotal

L'UN DES PLUS BEAUX TERRAINS DE GOLF DE PUNTA CANA

Envie de pratiquer votre coup roulé dans un décor de rêve? Conçu par Jose « Pepe » Gancedo, six fois champion espagnol et architecte de golf de renommée, le parcours de golf El Cocotal a de quoi plaire autant aux débutants qu'aux intermédiaires et Sunwing offre plusieurs forfaits de golf tout-inclus. Avec ses allées verdoyantes parfaites, ses paysages luxuriants et ses belles étendues d'eau, ce parcours de 18 trous est un incontournable de la région. Situé dans la communauté fermée de Bavaro, le terrain se trouve à quelques minutes en voiture des complexes hôteliers les plus populaires de Punta Cana. Voyagez avec vos propres bâtons sans supplément à bord de Sunwing ou louez-les sur place et golfez toute la journée en toute tranquillité.

Découvrez le Golf El Cocotal

Parc jurassique

À LA RENCONTRE DES DINOSAURES

Faites un saut dans le passé en famille au Bavaro Adventure Park Jurassic World. Ce parc d'attraction hors du commun vous promet une expérience aussi impressionnante qu'enrichissante. Découvrez le monde mystérieux de ces créatures énigmatiques dans un cadre réaliste et apprenez tout sur les dinosaures. Du tyrannosaure au stégosaure en passant par le diplodocus et l'iguanodon, une quarantaine d'espèces animatroniques sont présentes sur le terrain.

Découvrez Bavaro Adventure Park Jurassic World

Vie nocturne

IMAGINE : UNE BOITE DE NUIT PAS COMME LES AUTRES

La nuit tombée, la ville se réveille. Que vous soyez entre amis ou entre amoureux, un arrêt s'impose à la discothèque Imagine. Situé à courte distance de la plupart des complexes hôteliers, ce club comprend quatre caves à l'ambiance unique et festive. Sautez dans un taxi, butinez de cave en cave, dansez au rythme chaud de la musique et festoyez jusqu'aux petites heures du matin sans penser à demain !

Découvrez la discothèque Imagine

Séjour inoubliable

Destination soleil convoitée depuis longtemps par les Québécois, Punta Cana est le paradis des escapades balnéaires. La ville abrite un vaste choix de lieux de villégiature pour tous les goûts, tous les budgets et tous les âges. Que vous souhaitiez séjourner dans un complexe familial avec parc aquatique ou organiser un séjour pour adultes seulement, vous trouverez votre compte à Punta Cana. Sur place, Sunwing vous propose une foule d'activités, de la tyrolienne aux excursions en VTT.

Prêt à réserver votre séjour en République dominicaine? Parcourez les nombreux vols abordables de Sunwing. Envolez-vous vers Punta Cana à partir de 4 villes de départ du Québec donc un service de vol quotidien de Montréal ou partez à la découverte de Puerto Plata à partir de 3 villes au Québec dont jusqu'à 5 vols par semaine de Montréal. Bon voyage !

