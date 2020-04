La pandémie de la COVID-19 amène certainement plusieurs défis pour votre entreprise, notamment en ce qui a trait aux mesures à mettre en place afin de respecter les directives de santé publique. Cette situation vous pousse sûrement à vous questionner quant aux conséquences sur vos employés et à la résilience de votre organisation. Elle vous incite sans doute également à revoir vos façons de faire et à trouver des solutions pour atténuer les répercussions de la crise.

Cette pause forcée peut aussi être vue comme une occasion de repenser certains aspects de votre entreprise et de préparer sa relance, car la situation actuelle, bien qu'elle soit exceptionnelle, est temporaire. Voici à cet effet quelques pistes de réflexion et de solution.

Avez-vous un plan de continuité des activités?

Profitez-en pour mettre en place votre plan de continuité des activités ou pour procéder à sa mise à jour. Élaborer un tel plan est l'occasion de réfléchir aux moyens de diminuer les effets négatifs d'un événement néfaste sur votre entreprise. En planifiant le pire, vous pouvez établir des stratégies et prendre des précautions qui vous permettront de poursuivre vos activités, ou de les reprendre plus rapidement, de minimiser les pertes que vous subirez et de protéger vos employés, vos actifs de même que votre réputation.

Grâce à ce plan, vous aurez des éléments de réponse. Nul besoin d'être une grande entreprise pour planifier la continuité de ses activités. Il existe des méthodologies éprouvées qui sont bien adaptées à la réalité des PME. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a d'ailleurs préparé le Guide de gestion de la continuité des activités pour les petites et les moyennes entreprises québécoises afin de vous faciliter la tâche. Consultez-le!

Prendre le virage numérique

La présente crise bouscule les habitudes d'achat des consommateurs, qui risquent d'être plus nombreux à se tourner vers le Web. Le commerce électronique est une solution intéressante, parfois même essentielle, pour tirer son épingle du jeu si vous êtes un commerçant, un détaillant ou même un propriétaire d'entreprise touristique. C'est en effet un bon moment pour consolider votre présence sur le Web, ce qui vous permettra de mieux joindre les clients et les visiteurs et de promouvoir davantage vos produits et services.

Votre entreprise tourne au ralenti? C'est le moment parfait pour revoir certaines de vos pratiques d'affaires, améliorer ou automatiser des procédés, ou trouver des solutions innovantes.

La transformation numérique est une véritable occasion de développement, particulièrement pour le secteur manufacturier. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation propose un accompagnement aux PME qui souhaitent prendre le virage numérique ou consolider leur démarche. Renseignez-vous!

Un pas de recul pour s'améliorer

Profitez de cette pause pour entamer une démarche d'adoption progressive de pratiques de gestion qui amélioreront la performance de votre entreprise sur les plans financier, environnemental, social et administratif. Il peut être aussi utile de revoir sa chaîne d'approvisionnement et de favoriser l'achat local ou de proximité. Enfin, les bénéfices d'une démarche de développement durable pour votre entreprise pourraient être nombreux.

En étant souvent dans l'urgence ou dans un processus d'amélioration continue, vous avez rarement le temps de prendre un pas de recul pour explorer de nouvelles avenues. C'est le moment parfait de mettre vos employés à contribution pour réaliser des activités de recherche et développement afin d'améliorer vos produits, vos services ou vos procédés. Réinventer son entreprise passe aussi par l'innovation et la mise sur pied de nouveaux projets. N'hésitez pas à communiquer avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation ou avec Investissement Québec pour planifier vos projets.

Développer vos compétences et celles de vos employés

La relance de votre entreprise passera sûrement par le développement des compétences professionnelles et la réorganisation du travail. C'est ce que vous propose le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, offert avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail. Ce programme prévoit notamment une aide directe aux entreprises pour leurs activités de gestion des ressources humaines ou de formation se déroulant sur le lieu de travail, en ligne ou à distance. Le but est de maintenir le lien d'emploi des travailleurs, de mettre à profit la pause actuelle pour accroître le développement de leurs compétences et d'être ainsi prêt pour la relance économique.

Il existe d'autres formations, par exemple pour les dirigeants d'entreprise, les travailleurs stratégiques ou toutes personnes travaillant dans le domaine du tourisme au Québec, comme la formation 100 % accueillant du ministère du Tourisme, offerte par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en formule individuelle en ligne.

Profiter de conseils personnalisés

L'Accompagnement-conseil stratégiqueMC du ministère de l'Économie et de l'Innovation peut être bénéfique pour trouver des solutions, repenser son plan d'action et avoir accès à des conseils personnalisés. Des experts sont présents dans toutes les régions du Québec pour vous aider à relever les défis auxquels vous faites face et à préparer votre relance. Communiquez avec votre bureau régional du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour en savoir plus.

Pour un instant...

La situation que nous vivons actuellement est exceptionnelle et temporaire. En attendant, il est important de ne pas relâcher les efforts et de maintenir le cap pour retrouver notre Québec, qui compte non seulement une population débordante d'enthousiasme et de vitalité, mais aussi des entreprises originales et créatives.

Rappel des mesures mises en place pour soutenir les entreprises

· Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises

· Mesures d'assouplissement relatives aux prêts et aux garanties de prêt

· Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE)

· Soutien à l'industrie touristique

Pour en savoir plus, consultez le site Québec.ca/coronavirus.

· Moratoire d'Investissement Québec (IQ) sur le remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 6 mois.

· Appui de 4 milliards de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec destiné à soutenir les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19.