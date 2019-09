L'irrégularité intestinale a des impacts négatifs bien au-delà du seul système digestif. L'inconfort causé par la constipation peut rendre irritable et faire en sorte que les journées s'avèrent difficiles... Voici ce qu'il faut savoir sur le phénomène et comment éviter de laisser le problème durer inutilement.

Reconnaître les symptômes de la constipation

Chaque personne est différente, et ce n'est pas tout le monde qui ressent le besoin d'aller à la selle tous les jours. Une baisse de la fréquence des selles peut cependant être un signe de constipation, tout comme une lourdeur au niveau de l'abdomen, des crampes, des ballonnements ou lorsque les selles sont petites, dures ou difficiles à évacuer. Qu'elle soit occasionnelle ou chronique, la constipation est un mal répandu qui touche près d'un Canadien sur quatre.

Stress et alimentation

Parce qu'il est fortement connecté au système nerveux, l'intestin peut être perturbé par le stress et l'anxiété. Ainsi, un changement à la routine ou des événements d'importance comme une entrevue pour un nouvel emploi ou un mariage peuvent provoquer une certaine irrégularité. La nourriture joue également un rôle de taille dans la santé intestinale. Contrairement à une croyance répandue, aucun aliment ne peut être directement associé à la constipation : c'est plutôt lorsque l'alimentation dans son ensemble présente une carence en fibre que le corps peut en souffrir.

Prévenir la constipation

Pour la plupart des gens, un mode de vie sain est le meilleur moyen d'entretenir la régularité. Boire suffisamment d'eau et privilégier les aliments riches en fibres - comme les fruits et les légumes, les grains entiers et les légumineuses - facilitent le passage de la nourriture dans les intestins. L'activité physique, même la simple marche à pied, stimule les mouvements intestinaux. Enfin, les techniques de gestion du stress comme le yoga, le taï-chi et les respirations profondes peuvent également être bénéfiques pour l'organisme.

Laxatifs : un soulagement en douceur, dès le lendemain

La plupart des laxatifs en vente libre offrent un moyen de soulager l'inconfort rapidement. Par exemple, un seul comprimé de marque Dulcolax pris avant le coucher peut procurer un soulagement efficace de la constipation occasionnelle dès le lendemain.**

« J'ai un travail stressant et je ne prends pas toujours le temps de bien manger. Maintenant, je ne laisse plus mes problèmes d'intestins me faire souffrir pour rien : un comprimé de Dulcolax en soirée, et c'est réglé au petit matin. » - François*

Une solution éprouvée

Il est faux de penser que l'utilisation de laxatifs rend l'intestin moins performant. Tant que les instructions sur l'emballage sont respectées et que leur utilisation n'est pas excessive. les laxatifs sont doux pour l'estomac.

« J'ai longtemps été craintive de prendre des laxatifs parce que dans les films, c'est présenté de façon très exagérée... Mais avoir su que ça se passait en douceur comme ça, j'aurais essayé Dulcolax bien avant ! » - Mélanie*

Quand consulter son médecin

Si la constipation devient un problème récurrent, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin. Celui-ci sera en mesure d'évaluer vos symptômes et de vous guider vers le traitement le plus approprié. Pour soulager l'inconfort occasionnel, Dulcolax est la marque de laxatif en vente libre la plus répandue au monde.***

* Les témoignages contenus dans ce texte sont inspirés de cas vécus. Les résultats peuvent varier dans la population générale.

** On recommande de commencer le traitement à la dose la plus faible (1 comprimé). La dose peut être ajustée jusqu'à la dose unique maximale recommandée de 2 comprimés pour produire des selles régulières.

*** Pour vous assurer que ce produit vous convient, toujours lire et suivre les directives sur l'étiquette.