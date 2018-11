Gadgets de l'heure, les haut-parleurs intelligents équipés d'un assistant vocal connaissent une popularité à la progression fulgurante au Canada. Selon la firme Strategy Analytics, on en comptera 1,7 million au pays d'ici la fin de l'année 1 . Est-ce que la technologie en vaut l'investissement ? Voici plus d'informations sur tout ce que ces appareils sophistiqués ont à offrir.

Choisir le bon assistant vocal

Les assistants vocaux dominant le marché sont ceux développés par Amazon, Google, Apple et Microsoft. Bien que ceux-ci présentent des fonctionnalités similaires, chacun compte des forces distinctives qu'il faut considérer avant d'arrêter son choix :

Echo , le haut-parleur intelligent d'Amazon, facilite les achats en ligne en accédant à l'historique d'achat.

, le haut-parleur intelligent d'Amazon, facilite les achats en ligne en accédant à l'historique d'achat. Google Home , par Google, excelle à la recherche en ligne et peut se connecter aux applications d'un compte Gmail, comme les courriels et le calendrier.

, par Google, excelle à la recherche en ligne et peut se connecter aux applications d'un compte Gmail, comme les courriels et le calendrier. HomePod , par Apple, présente une qualité audio exceptionnelle pour la musique et le cinéma maison.

, par Apple, présente une qualité audio exceptionnelle pour la musique et le cinéma maison. Enfin, l'assistant Cortana par Microsoft jouit d'une grande popularité chez les amateurs de jeux vidéo, se retrouvant à la fois sur Windows et Xbox One.

Dans le doute, privilégiez l'assistant vocal appartenant au même écosystème que vos appareils existants afin d'éviter tout problème d'incompatibilité.

Une technologie qui ne date pas d'hier !

Pages Jaunes a été l'une des premières entreprises au Canada à explorer la recherche par assistance vocale. Dès le début des années 2000, la ligne téléphonique 310-YELO permettait à un assistant virtuel d'identifier des commerces locaux en quelques secondes.

Simplifier le quotidien

Selon le magazine Forbes, 72 % des propriétaires2 de haut-parleurs intelligents ne savent pas se servir de toutes les fonctionnalités de leur appareil. Normal : à titre d'exemple, l'outil d'Amazon peut comprendre plus de 50 000 commandes distinctives3 ! Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes.

Faire jouer de la musique

Sous vos directives, l'assistant vocal peut faire jouer un album, une station de radio, les chansons les plus populaires d'un genre ou d'une décennie en particulier, le hit numéro un d'une date précise ou la trame sonore d'un film. Il peut gérer la lecture, vos listes d'écoute, ajuster le volume et même répondre à vos questions sur l'artiste.

Connaître les prévisions météo

En plus des évidences comme « Quelle température fait-il ? » et « Quelles sont les prévisions météo pour aujourd'hui ? », l'assistant vocal peut répondre à des questions plus nuancées comme « Aurai-je besoin d'un parapluie, aujourd'hui ? ». Il peut également vous renseigner sur les conditions météo d'une ville étrangère et sur l'heure du lever du soleil.

Trouver la réponse à une question

L'assistant vocal peut trouver la réponse à pratiquement n'importe quelle question, au même titre qu'un moteur de recherche. Contre qui jouera votre équipe de hockey préférée, ce soir ? Combien y a-t-il de calories dans un hot dog ? Comment se porte la bourse, aujourd'hui ? De quoi ont peur les pogonophobes ? Plus besoin de clavier pour en avoir le coeur net.

Gérer le calendrier

En accédant à votre calendrier, un assistant vocal peut agir comme secrétaire personnel. En plus de lui confier la gestion de vos rendez-vous et de votre emploi du temps, vous pouvez lui demander de programmer des rappels, récurrents ou non. C'est l'heure de se lever ? D'aller chercher les enfants à la garderie ? De vérifier la réception d'un courriel important ? L'assistant y pensera pour vous.

Magasiner en ligne

Lié à votre profil d'achat Amazon, l'Echo peut commander de nouveaux produits en ligne ou encore, répéter un achat de votre historique. L'assistant vocal peut vous renseigner sur les offres du jour, vous proposer des suggestions de cadeau pour une occasion spéciale et suivre le repérage de vos colis.

Contrôler la domotique

En se connectant aux appareils intelligents un peu partout dans la maison, l'assistant vocal peut devenir votre centre de contrôle domotique. Chauffage, climatisation, éclairage, appareils électroniques, ouverture des volets : tout ça peut réagir au son de votre voix.

Trouver un commerce

Grâce à la géolocalisation et aux informations des annuaires, l'assistant vocal peut vous aider à trouver un commerce à proximité. Que vous ayez besoin de pizza, de piles AA ou d'un rendez-vous d'urgence en clinique, il vous guidera vers la bonne adresse - et vous avisera même de l'heure de fermeture.

Pas d'assistant personnel ? Essayez les applis PJ !

Afin que vous puissiez repérer un commerce de proximité ou un bon resto, les applications gratuites de Pages Jaunes vous offrent l'accès à 1,7 million d'entreprises locales. Même sans assistance vocale, leur interface intuitive rend les recherches simples et efficaces.

Télécharger les applis PJ

