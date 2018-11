Rayonnez dans votre quartier, avec le référencement local

Si vous avez pignon sur rue ou offrez vos services à l'intérieur d'un certain rayon géographique, assurez-vous que les clients locaux puissent vous trouver! Selon une étude récente du magazine Forbes, 95 % des utilisateurs de téléphone intelligent se sont servis de leur appareil pour faire une recherche locale, et de ceux-ci, environ 60 % ont ensuite visité le marchand.

Pour être visible lors de telles recherches, vous devez inscrire votre entreprise dans tous les annuaires et plateformes locales, comme Google Mon Entreprise, PagesJaunes.ca et l'application mobile Pages Jaunes. Veillez à ce que vos coordonnées (nom de l'entreprise, adresse et numéro de téléphone) soient identiques sur toutes les plateformes. Appelé référencement local, cet effort contribue à améliorer votre position.

Ouvrez vos portes à la communauté

Un événement « portes ouvertes », c'est l'occasion rêvée de partager vos réalisations et vos nouveautés avec la communauté. Ça peut être aussi simple que d'offrir quelques bouchées et rafraîchissements, un excellent moyen de briser la glace et de créer une ambiance festive et d'accueillir le public dans vos locaux. Prévoyez une boîte de tirage où les invités peuvent vous laisser leur adresse courriel ou leur carte de visite, un excellent moyen de gonfler votre liste d'envoi à coût minime et de garder le contact par le biais de votre infolettre.

Occupez les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux offrent aux petites entreprises un média accessible et hautement efficace pour rejoindre leurs clients. C'est un moyen économique de renseigner votre public sur ce que vous faites; il suffit d'une photo bien choisie et d'un commentaire habile!

Pas sûr de savoir par où commencer? Un gestionnaire de campagne dédié de Pages Jaunes peut créer pour vous jusqu'à 10 publications Facebook par mois, surveiller l'activité tous les jours et publier des annonces publicitaires, et ce, à un coût inférieur à celui d'un employé supplémentaire. Pages Jaunes est également le premier Partenaire Marketing Facebook au pays dans la catégorie des solutions pour petites entreprises.

Investissez dans votre site web

Votre site web agit comme vitrine virtuelle : une bonne première impression est essentielle pour convaincre les clients potentiels de se déplacer en magasin. Assurez-vous d'investir dans un design professionnel et une plateforme adaptative, c'est-à-dire capable de s'ajuster à la taille d'écran de différents appareils. Publiez-y du contenu régulièrement, qu'il s'agisse d'articles de blogue, de vidéos ou de visuels d'information; en plus d'améliorer votre référencement organique, cela vous permettra d'avoir du matériel à partager sur les réseaux sociaux.

Pour maximiser les résultats, déployez une stratégie de référencement (SEO). Après avoir identifié les mots-clés utilisés par vos clients potentiels lors de leurs recherches, orientez votre création de contenu de façon à y répondre.

Après avoir bâti une présence en ligne pour plus de 17 000 entreprises, les experts de Pages Jaunes ont développé une solution de site web adaptatif qui peut évoluer au rythme de votre entreprise.

Voyez un peu plus loin, avec le SEM

Le référencement payant (ou SEM pour Search Engine Marketing) et les bannières publicitaires peuvent devenir de puissants leviers de vente pour attirer une nouvelle clientèle. En développant des annonces hautement ciblées en fonction des recherches effectuées et d'une zone géographique, ces outils permettent d'être visible auprès d'une forte concentration de clients potentiels qualifiés.

L'investissement publicitaire est contrôlé avec précision. Même avec un budget modeste, le référencement payant et les bannières peuvent générer d'excellents résultats, et les profits supplémentaires peuvent servir à alimenter les campagnes futures et à accélérer la croissance.

Saviez-vous que Pages Jaunes gère actuellement les campagnes de référencement d'environ 9 000 PME - plus que toute autre agence au pays - en plus d'être certifiée Google Premier Partners ?

Découvrir les Solutions de marketing numérique de Pages Jaunes