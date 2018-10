L'assurance vie temporaire

À l'instar d'une location de voiture, l'assurance vie temporaire offre une protection limitée par la durée de son contrat. Si vous détenez une assurance temporaire de 20 ans, une fois que celle-ci sera échue, votre couverture prendra fin : libre à vous de renouveler votre contrat (et de payer de nouvelles primes) ou de vous en passer. En cas de décès, la somme versée peut permettre de couvrir les frais funéraires, rembourser les dettes du défunt et compenser pour la perte de revenus des proches.

Les avantages de l'assurance vie temporaire

Comme elle n'offre une couverture que pour un nombre limité d'années, l'assurance temporaire est la moins dispendieuse. C'est particulièrement vrai lorsqu'on y adhère jeune et que le risque de décès est plus faible qu'à un âge avancé.

Les inconvénients de l'assurance vie temporaire

L'assurance temporaire ne compte aucun volet épargne. On ne paie que le coût de l'assurance, sans possibilité de rachat si la police n'est pas utilisée.

L'assurance vie entière

L'assurance vie entière protège une personne jusqu'à la fin de sa vie. Selon le contrat, le paiement des primes peut se faire sur une période fixe ou pendant la vie entière. En plus de couvrir les mêmes besoins que l'assurance temporaire, l'assurance vie entière peut également être convertie en liquidités avant le décès, advenant un changement dans les besoins.

Les avantages de l'assurance vie entière

La plupart des polices comportent une valeur de rachat, c'est-à-dire un montant pouvant être obtenu lorsqu'on met fin au contrat d'assurance. Ainsi, lorsque la police n'est plus nécessaire, une partie des primes versées peut être récupérée.

Les inconvénients de l'assurance vie entière

Étant un produit plus élaboré, l'assurance entière présente des mensualités plus élevées. Le rachat comporte également des conséquences financières et fiscales : renseignez-vous auprès d'un conseiller en sécurité financière pour en savoir plus.

L'assurance vie universelle

L'assurance vie universelle combine un volet « assurance » avec un volet « épargne », dont la proportion varie selon vos versements. Chaque année, vous pouvez choisir de débourser davantage que le seul coût de votre assurance : l'excédent est alors investi dans un fonds de capitalisation, à l'abri de l'impôt tant qu'il n'est pas retiré.

Les avantages de l'assurance vie universelle

Si votre fonds de capitalisation compte suffisamment d'argent, il peut servir à rembourser la totalité de la prime annuelle. Ainsi, l'assurance vie universelle offre une grande flexibilité : si vos revenus sont variables, vous pourriez débourser un peu plus lors d'une « bonne année » pour bâtir une réserve en prévision d'années plus difficiles.

Les inconvénients de l'assurance vie universelle

Ce type de produit est plus complexe à évaluer et implique davantage de frais. Une taxe est prélevée sur les sommes versées et l'assureur qui doit payer des impôts sur les revenus de placement générés peut facturer certains frais indirects. L'assurance vie universelle est souvent présentée avec des projections très optimistes des rendements attendus : demandez également à quoi ressemblerait un scénario défavorable.

Quelle assurance est la meilleure ?

La meilleure police d'assurance vie est celle qui répond à vos besoins, à votre situation et à vos objectifs, qu'il s'agisse seulement de couvrir les frais funéraires ou de protéger la qualité de vie de vos proches. Renseignez-vous auprès d'un conseiller en sécurité financière pour adhérer à une nouvelle police d'assurance vie ou pour vérifier si celle que vous détenez déjà est toujours la bonne !

