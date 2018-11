Les enjeux d'affaires des entreprises se multiplient : recrutement et rétention des talents, optimisation opérationnelle, nouvelles technologies, défis de croissance, mouvements de la concurrence, gain de nouveaux clients et marchés... Comment relever tous ces défis ? Pour M e Sophie Perreault, avocate et associée chez Langlois avocats, la réponse se trouve dans la gouvernance d'entreprise.

Cette professionnelle la décrit comme la structure qu'une entreprise se donne pour s'assurer de suivre sa vision et d'atteindre ses objectifs d'affaires. Selon elle, une saine gouvernance tend à favoriser l'harmonisation des relations entre la direction, le conseil d'administration (CA), les employés et l'ensemble des parties prenantes : « C'est la base pour assurer le succès et la pérennité de l'entreprise. »

LA GOUVERNANCE : UN PUISSANT LEVIER

Reconnue en 2017 et en 2018 par Benchmark Canada comme l'une des meilleures praticiennes en litige, Sophie Perreault encourage la saine gouvernance auprès des entreprises qu'elle accompagne. « Les dirigeants ont la responsabilité de définir des valeurs et une culture d'entreprise communes, d'être transparents quant aux objectifs de l'entreprise et de susciter l'adhésion des troupes. Il faut également rester vigilants et agiles afin de s'adapter à l'évolution de l'industrie et du marché », explique-t-elle.

Chez Langlois avocats, elle voit concrètement les bénéfices d'avoir des employés impliqués et heureux qui engendrent des clients eux-mêmes satisfaits. « Les clients voient et sentent le travail d'équipe ; ils savent qu'ils y gagnent. Nous avons donc tout intérêt à appliquer cette approche. »

VOICI CINQ CONSEILS DE Me SOPHIE PERREAULT POUR APPLIQUER UNE SAINE GOUVERNANCE.

1. DÉVELOPPEZ DES PROCESSUS COHÉRENTS

« Avant de développer, il faut réfléchir. Nos processus doivent être liés à la culture et aux objectifs de l'entreprise. Même si définir des règles et des processus peut sembler aride, une communication claire et transparente de ceux-ci permettra à la haute direction, au conseil d'administration et aux employés de contribuer pleinement au succès de leur entreprise. »

Étant donné la croissance du cabinet ainsi que ses objectifs de qualité, chez Langlois avocats, la direction a notamment revu ses processus et outils d'évaluation de performance et de rendement de ses avocats : « Grâce à ces initiatives, nous nous assurons que nous rencontrons notre objectif d'offrir à nos clients des services de très haute qualité », indique Me Perreault.

2. DOTEZ-VOUS D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI EXERCE UN RÔLE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉVOYANCE

« Un CA fort nécessite la représentation d'une vaste gamme de compétences », croit l'avocate. Celle-ci est convaincue que la diversité des opinions et des points de vue s'avère cruciale dans la composition d'un tel conseil. « La variété engendre l'excellence », ajoute-t-elle.

Chez Langlois avocats, cette volonté de diversité se traduit notamment par la parité hommes-femmes au sein du CA de même que par une composition d'âges et d'expériences variés.

3. ADOPTEZ UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE ÉGALITAIRE ET MOBILISATRICE

Les éléments clés de la mobilisation ? La transparence et la qualité des outils de communication interne, croit Sophie Perreault : « Si les gens savent où nous allons, et pourquoi nous y allons, ils y adhèrent plus facilement. »

Elle cite également l'égalité des chances, le soutien et l'apprentissage comme des facteurs décisifs de mobilisation. « Chez Langlois, les jeunes avocats ont accès à du mentorat et la direction s'assure de partager l'information, et ce, à tous les échelons », précise l'avocate.

4. ÉTUDIEZ LES TENDANCES ET FAITES PREUVE D'INNOVATION

« La concurrence appelle les entreprises à rester constamment à l'affût des pratiques et des nouveaux modèles d'affaires », analyse Me Perreault. Résultat : les directions doivent être sensibles aux transformations dans leur marché et savoir répondre adéquatement aux tendances, en plus de veiller à l'intégration des nouvelles technologies.

« Être proche de ses clients permet de mieux répondre aux changements qui impactent leur industrie », note-t-elle.

5. PRÉPAREZ ET ASSUREZ LA RELÈVE

Si Langlois avocats est reconnu pour sa flexibilité et sa réactivité, le volet humain y demeure sans contredit une notion fondamentale : innover dans l'environnement de travail pour attirer et conserver les meilleurs talents.

« La qualité des services passe par le recrutement des meilleurs talents. Ainsi, en matière de relève, les entreprises gagnent à favoriser la progression des employés, ce qui implique un bon transfert des connaissances et des expertises », explique Sophie Perreault. Mais attention, prévient cette dernière : « Nous devons appliquer cette approche en tout temps, et pas seulement à la veille de la retraite des plus expérimentés ! »

À ce chapitre d'ailleurs, encadrement, exercices ponctuels de simulation et mentorat font partie des initiatives mises de l'avant chez Langlois avocats. « Comme on cherche à recruter et à former de futurs associés, notre intérêt est d'abord centré sur la personne. On cherche la croissance des talents ; pas uniquement celle du volume d'affaires », conclut Me Perreault.

