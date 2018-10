Chacun des 26 certificats offerts par HEC Montréal permet d'appliquer de nouvelles connaissances dans son milieu de travail et permet un réel progrès dans son parcours professionnel. Tous les étudiants reçoivent un enseignement pratique, qui est assuré par un spécialiste de son domaine et qui possède une solide expérience. Grâce à des cours offerts majoritairement les soirs et la fin de semaine, les programmes sont conçus pour des études à temps partiel, de façon à faciliter la conciliation travail-études-vie personnelle. Question flexibilité, plusieurs options sont aussi possibles : la plupart des programmes sont offerts à temps plein; ceux qui aiment moins se déplacer peuvent profiter de la dizaine de programmes offerts en formule hybride, où il y a alternance entre des cours en classe et sur le web; quant aux entrepreneurs dans l'âme, ils apprécieront le certificat en gestion d'entreprise offert en présentiel, en formule hybride ou 100 % en ligne.

HEC Montréal propose également des passerelles entre les microprogrammes et les certificats. Ainsi, il est toujours possible d'aller plus loin. Le microprogramme, soit 5 cours, permet de développer une série de compétences dans un domaine et dans un but précis. HEC Montréal émet alors une attestation d'études. Par la suite, le certificat, avec son total de 10 cours, mène à l'obtention d'un diplôme. Enfin, le baccalauréat en gestion (B. Gest.) est un diplôme par cumul de trois certificats déterminés selon votre choix de cheminement : comptabilité professionnelle, intelligence marketing, gestion, gestion de la cybersécurité, optimisation de la chaîne logistique et planification financière.

En résumé, HEC Montréal vous propose un bac en gestion par cumul, 26 certificats et 24 microprogrammes, dans tous les domaines de la gestion : analytique d'affaires, comptabilité, entrepreneuriat et innovation, finance, gestion de projets, affaires internationales, logistique, management, marketing, ressources humaines, technologies de l'information. Le principal défi, c'est de faire un choix!

Dates de dépôt des demandes d'admission

Hiver 2019 : 15 novembre 2018

Conditions d'admissibilité

Saviez-vous que si vous avez à votre actif au moins 4 ans d'expérience de travail* ou si vous êtes titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) et si vous avez au moins 2 ans d'expérience de travail*, vous seriez admissible à l'un de nos programmes.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les conditions d'admissibilité sur notre site.