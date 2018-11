Les étudiants MBA de HEC Montréal sont bilingues, souvent multilingues, proviennent des quatre coins du monde et possèdent un important bagage professionnel. Une diversité qui enrichit l'expérience d'apprentissage. Vous bénéficierez d'un coaching personnalisé avec un gestionnaire d'expérience.

Un Service de gestion de carrière à vie vous est offert. La vaste gamme d'outils et d'activités disponibles vous permettra d'adopter une démarche personnalisée de recherche d'emploi, à l'échelle locale ou internationale, de vous préparer à vous démarquer en entrevue et à consolider votre réseau de contacts. Rencontrer des gestionnaires et des dirigeants d'entreprises et adhérer au réseau international Alumni HEC Montréal. Tout au long de votre parcours, vous serez accompagné et soutenu par l'équipe MBA et ses agents-conseils dédiés.

L'excellence de HEC Montréal en matière d'enseignement et de recherche en gestion est reconnue mondialement. La preuve : elle a été la première, en Amérique du Nord, à obtenir les trois agréments les plus prestigieux dans son domaine : AACSB International, EQUIS et AMBA. Ce n'est pas pour rien que le MBA de HEC Montréal se classe au 3e rang du palmarès de réputation 2017 du Canadian Business.

Apprenez-en plus sur notre MBA

