Le saviez-vous ? Vous passez en moyenne 26 ans de votre vie à dormir. Un matelas de qualité est donc indispensable pour passer des nuits réparatrices et se réveiller en forme. Il ne faut pas négliger non plus le choix de la couette, de l'oreiller et de la literie, complices du bien-être. Lorsqu'on goûte au confort d'une literie adaptée à nos habitudes de sommeil, on ne veut plus sortir du lit.

Matelas tout confort Un bon matelas constitue votre meilleur allié pour bien dormir. Avant de choisir, il est important de l'essayer. Allongez-vous, tournez, redressez-vous et adoptez votre position de sommeil favorite. Vous pourrez alors choisir entre autres un Beautyrest, fait au Québec, qui répond à tous les besoins de confort et tous les budgets. Avantage non négligeable, il compte des ressorts ensachés à la verticale qui isolent les mouvements, ce qui veut dire qu'à deux au lit, on ne sent pas les mouvements de l'autre. Les Tempur-Pedic, de leur côté, sont faits de trois couches de mousse permettant d'évacuer la chaleur, de réagir aux formes du corps et d'offrir un soutien d'extra moelleux à ferme. Fait intéressant : la mousse Tempur a été créée par la NASA pour le confort des astronautes, une innovation maintenant accessible à tous. Découvrez notre collection de matelas

Chouette couette Grand favori, le duvet est une matière d'exception. On s'intéresse d'abord à l'indice de gonflement qui correspond au volume occupé par une once de duvet. Avec un indice d'au moins 400, votre couette sera bouffante et durable. Allergique au duvet ? Deux choix s'offrent à vous. Premièrement, la bourre naturelle (soie, laine, fibre de bambou) qui laisse circuler la chaleur et l'humidité et aide à réguler la température. Ensuite, les bourres synthétiques, populaires entre autres pour leurs propriétés hypoallergéniques. Certaines d'entre elles reproduisent même à s'y méprendre la sensation du duvet, comme la Hotel Five Star Luxury, qui, comme toutes les couettes à bourre synthétique, est facile d'entretien. Faites votre choix parmi notre sélection de couettes

Jolie housse Comme le fait la taie pour l'oreiller, la housse protège la couette et limite la fréquence de son entretien. C'est aussi un élément décoratif : en changeant la housse, vous rafraîchirez le décor instantanément, et encore davantage si vous optez pour un modèle réversible. La majorité des housses sont fabriquées en coton, sans doute la fibre naturelle la plus utilisée, absorbante et facile d'entretien. Pour un toucher unique, certains préfèrent la flanelle ou la rayonne de bambou. Cette année, les grandes maisons de literie comme Kas, Echo, Essenza et Ellen DeGeneres proposent des imprimés floraux et à rayures revisités de façon moderne. Découvrez notre ensemble de housses de couette en bambou

Sur l'oreiller Le premier critère pour choisir son oreiller ? Sa fermeté. Si vous dormez sur le dos, optez pour un oreiller moyennement ferme qui positionnera parfaitement la tête et le cou. À l'inverse, si vous dormez sur le ventre, il faudra un oreiller souple pour amortir le poids de la tête et du cou. Pour qui dort sur le côté, un oreiller ferme qui assure un alignement ergonomique confortable des épaules, de la tête et du cou, est conseillé. Outre le confort lié à la fermeté, certains oreillers comportent des caractéristiques qui ajoutent au bien-être au lit. Par exemple, l'oreiller avec surface rafraîchissante, offert en plusieurs modèles, est parfait pour les canicules estivales. Difficulté à se détendre ? Un rembourrage infusé à l'huile essentielle de lavande ou de camomille fait merveille. Sans oublier les fibres naturelles, aérées, zen et apaisantes qui invitent à la relaxation. Trouvez le type d'oreiller qui vous convient