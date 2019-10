Un récent sondage 1 de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), l'autorité en matière de courtage immobilier, révèle que seulement 39 % des répondants se sentaient bien préparés à l'acquisition de leur première habitation. Pour accompagner les futurs propriétaires dans l'achat le plus important de leur vie, l'OACIQ vient de dévoiler une version complètement revisitée de son Guide de l'acheteur, un outil concret et pratique qui présente chacune des étapes d'une transaction réalisée avec un courtier immobilier.

Un processus important qui nécessite un accompagnement

Pour le premier acheteur d'une propriété, le processus peut sembler assez laborieux. Le sondage démontre d'ailleurs que 70 % des nouveaux propriétaires ont trouvé au moins une étape de leur transaction complexe.

L'OACIQ et la protection du public

C'est pour répondre à ce besoin d'information que l'OACIQ, dont la mission est de protéger et d'assister le public en appliquant la Loi sur le courtage immobilier, a revu son Guide de l'acheteur, dont les contenus et le format ont entièrement été repensés. Présenté de façon dynamique et intuitive, il démystifie les différentes étapes d'accession à la propriété dans l'optique d'aider les consommateurs à mieux comprendre chacune des étapes à travers lesquelles leur courtier les guidera.

Le Guide de l'acheteur, un outil gratuit de l'OACIQ

Le Guide de l'acheteur est un outil complet. On y trouve un résumé de ce qu'il faut savoir à chacune des étapes et les situations les plus courantes pour l'achat d'une propriété résidentielle, écrit dans un langage clair, simple et direct. Il contient une foule d'information tels les devoirs et obligations du courtier immobilier, la mise de fonds et le prêt hypothécaire, ainsi que les moments clés de la transaction, comme la signature de la promesse d'achat et la prise de possession de la propriété.

De plus, le Guide de l'acheteur comporte une série d'encadrés informatifs mettant en relief certains points importants à la réussite d'une transaction immobilière. Y sont également présentés les principaux formulaires relatifs à l'achat d'une propriété que seuls les détenteurs de permis sont habilités à utiliser lors d'une transaction immobilière.

Vendre sa maison en toute connaissance de cause

Un aide-mémoire tout aussi exhaustif est proposé gratuitement à ceux qui souhaitent mettre leur propriété en vente avec l'aide d'un courtier immobilier. Le Guide du vendeur de l'OACIQ comprend de précieux renseignements concernant entre autres le contrat de courtage, le formulaire Déclarations du vendeur sur l'immeuble et d'autres étapes essentielles à la transaction.

