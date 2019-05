Grâce à ses généreux espaces verts, à son accès facile aux transports et à ses charmants commerces de quartier, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville est prisé des jeunes acheteurs et des familles. Preuve de cette popularité, le constructeur Tyron et le promoteur David Zaffino annoncent la cinquième et ultime phase de leur complexe immobilier Cité Signature : 193 unités aux finis luxueux, offertes à un prix plus qu'abordable dans un quartier recherché qui a connu un essor remarquable

Des condos luxueux à partir de 135 000 $ À regarder le bâtiment vitré et majestueux, avec son architecture moderne et ses jeux de volume, on pourrait s'attendre à un luxe inaccessible. Pourtant, on y trouve des lofts élégants de 452 pi2 à partir de seulement 139 000 $, permettant de devenir propriétaire grâce à des paiements hypothécaires comparables au coût d'un loyer dans l'arrondissement. Même pour une famille avec enfants, les spacieuses unités de 1 084 pi2 demeurent accessibles, avec un prix de départ de 269 800 $. Des aires communes de première qualité Bien que le projet vise des frais de copropriété minimes par rapport au marché, il propose une abondance de services et d'installations récréatives. Sur le toit, une immense terrasse commune réunit spa, mobilier urbain et coin BBQ, sans oublier la vue imprenable sur la ville. À l'intérieur, un gym doté d'équipement de calibre professionnel et pourvu de généreuses fenêtres s'ouvrant sur les jardins offre un environnement exceptionnel pour la mise en forme.