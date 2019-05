Avec sa vue à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent et le centre-ville de Montréal, Sélection Île des Soeurs, membre de Sélection Retraite, est un des complexes pour retraités les plus prestigieux au pays. La retraite y prend des airs de vacances grâce à l'offre de services digne d'un hôtel et à son emplacement idyllique au bord de l'eau.

Entre ville et nature

Le cadre enchanteur de ce complexe, situé sur la pointe sud de l'île-des-Soeurs, offre le meilleur des deux mondes. « La pointe sud est un endroit unique : lorsqu'on y habite, on est à la fois près de l'action de la ville et à proximité du fleuve Saint-Laurent. Les sentiers pédestres qui longent les berges et les nombreuses pistes cyclables qui serpent l'île nous donnent l'impression de vivre ailleurs. Pourtant, le centre-ville de Montréal n'est qu'à quelques minutes », constate André Grégoire, directeur général du Sélection Île des Soeurs. Un service de navette gratuit offert du matin au soir permet aux résidents d'accéder rapidement au quartier urbain composé de toutes les commodités : épiceries, boutiques, restaurants et banques.

Les vacances tous les jours

Doté d'installations modernes, Sélection Île des Soeurs n'a rien à envier aux grands hôtels. Des rénovations majeures ont récemment été réalisées. Les espaces de vie commune ont été mis au goût du jour et repensés pour favoriser les échanges. Du restaurant pour partager un bon repas entre amis à la grande cour fleurie où il fait bon se prélasser en passant par la salle de cinéma maison pour relaxer devant un film, chaque journée passée au Sélection Île des Soeurs est synonyme de plaisir.

« Le bien-être des résidents est aussi une priorité pour nous et tous les efforts ont été faits en ce sens », renchérit André Grégoire. À travers le programme idsanté® inspiré des plus récentes recherches en matière de santé, Sélection Retraite encourage les bonnes habitudes de vie. Au Sélection Île des Soeurs, des menus équilibrés sont proposés aux résidents et ainsi que plusieurs installations et activités qui contribuent à mener une retraite active (piscine intérieure, simulateur de golf 3D, allée de quilles, aquagym, danse et club de marche).

Une retraite sur mesure

Sélection Île des Soeurs a soigneusement développé des formules d'hébergement pouvant convenir à tous les budgets et à tous les styles de vie. « C'est important pour nous de satisfaire une clientèle diversifiée et de pouvoir offrir des appartements chaleureux pour que tous les locataires se sentent chez eux », précise André Grégoire, directeur général du Sélection Île des Soeurs.

Des condos locatifs, la vie simplifiée

Les condos locatifs sont la formule parfaite pour les jeunes retraités en quête de liberté. Ces 33 condos de type 3 ½ et 4 ½ vous épargnent l'entretien d'une propriété tout en vous procurant la tranquillité d'esprit d'un complexe pour retraités grâce à un service de réception accessible 24 heures sur 24 et à un système de surveillance. Tout comme le stationnement intérieur ainsi que l'accès à la salle de conditionnement physique et à la piscine, les autres services sont proposés à la carte ($) pour vous offrir un condo à un prix abordable.

Confort, la formule clé en main

Vous aimez les hôtels tout inclus ? Les 162 appartements de type 3 ½ et 4 ½ de la formule Confort donnent accès à toutes les installations et à tous les services du complexe, incluant les repas et les collations. Restaurant, spa, piscine intérieure, salle de conditionnement physique, salon de coiffure et d'esthétique, tout est sur place ! Les résidents profitent même des services d'un médecin et d'un pharmacien au complexe.

Distinction, un style de vie haut de gamme

La formule Distinction propose 50 appartements de luxe fraîchement rénovés, du 3 ½ au penthouse, avec une finition et des matériaux de qualité supérieure dont des comptoirs de quartz, une douche en verre et même des électroménagers haut de gamme. Cette formule donne également accès à des services exclusifs supplémentaires dont l'entretien ménager, un service de navette privée et un lave-auto. De quoi faire rêver tous les retraités !

