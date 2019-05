Le 1 er juillet a beau être un congé national, cette journée n'est pas de tout repos ! Pour des centaines de milliers de Québécois, c'est alors le moment d'emménager dans un nouveau logement. Cet été, l'application de déménagement MovingWaldo - la plus utilisée au pays pour centraliser les changements d'adresse - instaure des fonctionnalités innovantes afin d'alléger la charge de travail en planification du grand jour.

Une plateforme gratuite pour son changement d'adresse

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site web montréalais, MovingWaldo permet d'effectuer un changement d'adresse auprès de plus de 700 organisations publiques et privées en seulement cinq minutes. Il suffit d'y inscrire sa nouvelle adresse une seule fois, puis de sélectionner son institution financière, ses fournisseurs de services, son assureur, ses programmes de récompenses et autres organismes à aviser du changement. Entièrement gratuit, ce service a notamment grandi en popularité à la suite du passage de ses créateurs à l'émission Dans l'oeil du dragon.

Dénicher les meilleures offres pour de nouveaux services

Nouveauté cette année : l'application permet de comparer les forfaits Internet ou de télévision et de s'inscrire directement auprès d'un autre fournisseur. « Le déménagement est un bon moment pour réévaluer ses besoins, et plusieurs utilisateurs nous demandaient s'ils pouvaient s'abonner à de nouveaux fournisseurs via notre plateforme », explique Philippe Tardif-Michaud, cofondateur de MovingWaldo. Les promotions affichées sont personnalisées en fonction de la nouvelle adresse, question de s'assurer de leur disponibilité.

Comparer l'assurance habitation

Un changement d'adresse peut être le signe d'une nouvelle situation de vie, comme le fait de quitter son appartement pour une première maison. Avant de mettre à jour ses informations personnelles du côté de son assureur, MovingWaldo offre de comparer la couverture actuelle auprès d'autres institutions. En quelques minutes, il est ainsi possible de confirmer que le prix est toujours bon... ou de changer facilement de fournisseur s'il ne l'est pas.

Des réponses à toutes les questions

Par le biais d'une fenêtre de clavardage, MovingWaldo offre l'accès facile à de véritables « concierges du déménagement » pour répondre à diverses questions ou pour être orienté vers les bonnes ressources. Est-ce que l'Internet par fibre optique sera disponible à sa nouvelle adresse ? Faut-il aviser Élections Canada d'un changement de domicile ? Il suffira de demander pour le savoir ! En complément, le blogue de l'entreprise - très complet - diffuse de précieux conseils sur des sujets variés comme la rénovation, l'assurance, les répercussions d'un déménagement et les meilleurs fournisseurs par région.

À venir : des ressources pour son nouveau chez-soi

D'autres innovations se dessinent à l'horizon pour la plateforme. L'équipe travaille à étendre son répertoire de fournisseurs pour en arriver à recommander des entreprises de déménagement ou de location de camion, des peintres ainsi que des entrepreneurs généraux ou spécialisés, et, même, à proposer des offres géolocalisées permettant de découvrir les commerces d'un nouveau quartier.

Un modèle d'affaires transparent

Pour continuer d'offrir son service gratuitement, une entreprise doit tout de même générer des revenus. MovingWaldo le fait en toute transparence : lorsqu'un nouveau forfait est vendu, l'entreprise reçoit alors une commission du fournisseur sélectionné. Pour s'assurer que la comparaison de prix se déroule sans conflit d'intérêts, la plateforme affiche les différents fournisseurs dans l'ordre alphabétique.

Vous ne déménagez pas tout de suite ?

MovingWaldo propose de créer gratuitement un rappel pour être avisé par courriel, une fois le jour J arrivé, qu'il est temps de faire son changement d'adresse.