Une maison sans les tracas

Le promoteur Jean Pessoa l'affirme d'emblée : « Habiter à Pür Urbain, c'est bénéficier de tous les avantages d'une maison, mais sans les désagréments ». Construites avec des matériaux de haute qualité qui surpassent les normes de l'industrie, ces demeures ne nécessitent aucun entretien. Les revêtements extérieurs ont été choisis en fonction de leur durabilité et de leur garantie, et les aménagements paysagers tout comme le déneigement sont pris en charge par la copropriété. « Plusieurs de nos clients nous le témoignent : depuis leur arrivée ici, ils ont plus de temps à consacrer à leur famille ! » renchérit M. Pessoa.

Écologiquement visionnaires

L'installation de jardins biologiques sur les toits ne passe pas inaperçue. Gérés par une entreprise d'ici dédiée à l'agriculture urbaine, les 74 potagers autosuffisants produisent leur lot de légumes locaux et sans pesticides. Les tomates, aubergines, carottes, choux, épinards, piments, radis et autres délices sont d'abord vendus aux copropriétaires pour ensuite être proposés aux restaurants et aux commerces des environs. Une partie des profits sert à amortir les frais communs ; un concept original qui non seulement réduit les îlots de chaleur, mais maximise également l'espace inutilisé des toits, le tout au bénéfice des résidents.

Vive l'énergie verte !

La moitié des toits du projet est donc vouée à l'agriculture urbaine. L'autre moitié, elle, est dédiée à l'énergie verte et accueille de nombreux panneaux solaires, dont l'apport énergétique bénéficie à tous les résidents. « L'électricité ainsi produite sert à l'éclairage des logements et allège le coût énergétique des propriétaires », précise Jean-François Picard, Vice-président du groupe. Une commodité écoresponsable qui se traduit par une économie annuelle non négligeable de 250 à 300 $ par habitation sur la facture d'électricité.

À l'avant-garde technologique

En plus de leurs atouts écoresponsables, toutes les habitations sont dotées d'un système de domotique qui permet aux propriétaires de gérer plusieurs aspects de leur demeure par la simple utilisation de leur téléphone intelligent. Niveau de chauffage, luminaires, serrures, musique, système d'alarme : il est possible pour ces résidents - et ce, à distance - de suivre leur consommation d'énergie, ou encore de déverrouiller la porte pour laisser entrer de la visite arrivée à l'improviste.

Des espaces pour vivre pleinement

La superficie des habitations du projet Pür Urbain est plus qu'enviable. Les futurs acheteurs peuvent choisir entre une maison de deux étages totalisant 1400 pi² ou une autre de trois étages avec ses 1800 pi², additionnées dans les deux cas d'un sous-sol de 350 pi². Chacune des résidences est également équipée d'un garage privé double donnant un accès direct à la propriété. S'ajoute à cela une grande terrasse de 20 pi x 20 pi à l'arrière, largement suffisante pour y loger un mobilier extérieur très confortable. Une seconde terrasse privée sur le toit de l'immeuble est aussi offerte en option et permet l'aménagement d'un spa.

Des intérieurs haut de gamme

Fenestration généreuse, comptoirs de quartz, plancher de bois franc, robinetterie haut de gamme, bain autoportant... La disposition des éléments et les matériaux utilisés pour les habitations de base insufflent une dose de qualité et de modernité aux intérieurs. « De plus, chacune des maisons est personnalisée et unique. Notre designer s'assure de comprendre les besoins de notre clientèle afin de répondre à leur style de vie. Tout, ici, est modulable », ajoute Jean Pessoa. Il est donc possible de transformer l'espace pour créer une troisième chambre, ou encore de configurer la finition de la cuisine aux goûts précis des futurs propriétaires.

